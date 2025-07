Tymczasem teraz wręcz są prowadzone działania odwracające tamtą reformę. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji niedawną decyzją ministra obrony przestało być jednostką podporządkowaną Agencji Uzbrojenia, a obecnie trwają prace nad tym, by Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe, w których pracuje ok. 500 osób, także przestały podlegać AU. Nie dość, że to może rozmyć nadzór i odpowiedzialność za jakość produkowanego uzbrojenia, to jeszcze powoduje, że AU nie może korzystać z tych ludzi przy realizacji zadań związanych z procedowaniem zawartych już umów.

Wyzwań coraz więcej

Takie osłabianie instytucjonalne zadziwia z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz na początku publicznie mówił co innego: – Wiem, że Agencja Uzbrojenia potrzebuje jeszcze więcej wsparcia, również osobowego. Mam nadzieję, że będziemy mogli to zrealizować – deklarował kilka tygodni temu polityk. Po drugie, także Najwyższa Izba Kontroli, która bywa bardzo krytyczna wobec AU i swego czasu posunęła się nawet do negatywnej oceny działania Agencji z powodu m.in. zbyt dużego zaliczkowania kontraktów, zaleca obecnie „analizę sposobu działania AU celem podjęcia działań zmierzających do dostosowania jej organizacji do aktualnie realizowanych zadań. Ustalenia (…) wskazują na konieczność podjęcia działań w powyższym zakresie, głównie z uwagi na zwiększenie w ostatnich latach ilości i wartości zadań realizowanych ze środków budżetu państwa, jak i rozszerzenia źródeł pozyskiwania środków na zakupy zbrojeniowe czy np. realizację prac badawczo – rozwojowych. Tłumacząc z urzędniczego na język polski: jest więcej zadań, powinno też być więcej pracowników.

Wreszcie trzecim powodem jest już wspominany wyżej Fundusz SAFE i możliwość pożyczenia z tych środków ponad 100 mld zł. Ktoś te zadania musi procedować formalno-prawnie. I choć na początku lipca powołano specjalnego pełnomocnika ministra, który ma się tym zajmować, to wiadomo, że w praktyce będzie to robić AU. Jednocześnie wiadomo, że AU nie ma ku temu zdolności przerobowych, a na dodatek jest okrajana.

Wzmacnianie poprzez osłabianie

O komentarz poprosiliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej. Dlaczego WCJiK już nie podlega AU? – Dla stworzenia lepszych warunków pracy AU celem przyspieszenia procesów skutecznego pozyskiwania Sprzętu Wojskowego i odciążenia AU od sprawowania nadzoru nad jednostką podporządkowaną (WCNJiK), a także dla zapewnienia pełnej transparentności i obiektywizmu, w celu wyeliminowania ewentualnych czynników mogących w jakikolwiek sposób oddziaływać na wymagania określane w normach obronnych (...) zasadne było rozdzielenie tych procesów od organu, który pozyskuje Sprzęt Wojskowy, czyli od zamawiającego, jakim jest AU i podporządkowanie WCNJiK bezpośrednio Sekretarzowi Stanu w MON – odpowiadają urzędnicy resortu obrony. – Zarówno WCNJiK, jak i Agencja Uzbrojenia znajdują się w strukturze pionu Sekretarza Stanu nadzorującego proces realizacji polityki zbrojeniowej i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, co w dalszym ciągu umożliwia harmonijne i skuteczne współdziałanie WCNJiK i AU w obszarach pozostających w odpowiedzialności kompetencyjnej obu jednostek.

Dalsze tłumaczenia są jeszcze bardziej zaskakujące. – Odciążenie AU od „nadzorowania” jednostek podległych (WCNJiK) ma służyć wypełnianiu misji, do której została powołana AU. W najbliższej perspektywie czasowej planowane są kolejne zmiany związane z przeniesieniem zadań obecnie realizowanych przez AU. Z jednej strony wzmocni to AU przy realizacji zadań związanych z zawieraniem umów, z drugiej zwiększy nadzór Ministra Obrony Narodowej nad innymi aspektami tego procesu, w tym ustanawianiem potencjału polskiego przemysłu obronnego na terytorium RP – odpowiadają urzędnicy.