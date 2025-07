„Nie pozwolę prezydentowi Nawrockiemu demolować rządu”

Donald Tusk pytany był o współpracę z nowym prezydentem Karolem Nawrockim, który zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia, a który może – co już zapowiedział - składać własne projekty ustaw. Premier przyznał, że bierze pod uwagę, że kolejna głowa państwa może dokuczać rządowi. Zapewnił jednak, że nie pozwoli prezydentowi na „polityczne demolowanie rządu”.

- Konstytucję znam na pamięć, szczególnie w tych miejscach, które opisują, co należy do prezydenta, co do rządu. Prezydent – i to mówię też do pana Nawrockiego, żeby to sobie naprawdę zanotował - prezydent w Polsce jest przedstawicielem państwa polskiego, a politykę wewnętrzną i zewnętrzną prowadzi Rada Ministrów – stwierdził premier Donald Tusk.