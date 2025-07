Hołownia zapewnił także, że „nie zamierza knuć”. - Odrobiłem lekcję, przeprosiłem za nią i taka rzecz nie powinna się więcej powtórzyć - zaznaczył, nawiązując do miejsca spotkania z politykami PiS.

- Miejsce spotkania to był mój błąd. Natomiast chcę bronić swojego prawa do tego, żeby rozmawiać również z opozycją, uważam, że mam do tego prawo i powinienem to robić. A po drugie zamierzam bronić swojego prawa wobec tych, którzy twierdzą, że doszło do jakiejś zdrady. Zdrada to by była, gdybym im powiedział: „słuchajcie, wchodzimy w jakiś proces i wchodzimy w jakąś koalicję”. Absolutnie nie prosiłem, żeby poparli mnie na fotelu marszałka, nigdy nie było z nikim z PiS rozmów w takiej sprawie - podkreślił marszałek Sejmu.

Hołownia podaje powody przesunięcia rekonstrukcji rządu

Szymon Hołownia odniósł się także do tego, że na jego wniosek rekonstrukcja rządu została przesunięta na 22 lipca.

- Poprosiłem o to z dwóch powodów. Te rozmowy o rekonstrukcji trwają już od dobrych kilku miesięcy. Tydzień nie jest jakimś specjalnym odstępstwem. Pierwszy powód jest polityczny, a drugi jest klimatyczny - powiedział Hołownia. - Polityczny jest taki, że od 22 do 25 lipca mamy Sejm. O wszystkich zmianach rozmawiam z moimi ludźmi, a oni wszyscy na Sejmach są, więc jeśli mamy to przyklepać i mamy zgodę w moim ugrupowaniu, że zgadzamy się na taki model rekonstrukcji rządu, to lepiej to zrobić w czasie Sejmu. A drugi powód to zagrożenie powodziowe - dodał polityk.

Hołownia zapytany został także, kto w nowym rządzie będzie wicepremierem z ramienia Polski 2050. - Moja rekomendacja – która jednak musi zostać poparta przez moje środowisko polityczne – to Katarzyna Pełczyńska Nałęcz. To dobra ministra. Wydaje mi się, że Donald Tusk zaakceptuje tę propozycję - stwierdził marszałek Sejmu. Dodał też, że sam nie wejdzie do rządu. - Trzeba się zająć partią, bo mamy partię fajną, ale bardzo zmęczoną wyborami - zaznaczył.