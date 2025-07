Hołownia jest dziś krytykowany za zdradę obozu demokratycznego przez te same środowiska, które jeszcze niedawno zachęcały go do złamania konstytucji poprzez odmowę zwołania lub przerwania Zgromadzenia Narodowego bez przyjęcia przysięgi od nowego prezydenta.

Marszałek przyznał też, że wylała się na niego cała fala hejtu. Na hejt skarżyła się też zastępczyni Hołowni w partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która opisała na platformach społecznościowych, co stało się udziałem jej córki.

Za co hejtowany jest Szymon Hołownia?

Według Hołowni spotkanie z Kaczyńskim było tylko pretekstem do tego, by go hejtować. Podobnie pisałem o tym wczoraj. Tym bardziej, że najradykalniejsi sympatycy Koalicji Obywatelskiej mieli mu za złe, że zapowiedział zwołanie Zgromadzenia Narodowego tuż po wydaniu przez kwestionowaną Izbę Kontroli Nadzwyczajnej SN decyzji stwierdzającej ważność wyboru Karola Nawrockiego. Hejt szedł na niego, choć to Adam Bodnar, jako prokurator generalny, przed kwestionowaną przez samego siebie Izbą wnioskował o… uznanie wyniku wyborów. Ale tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy.

Otóż dziś Hołownia jest krytykowany za spotkanie z Kaczyńskim z powodu rzekomej zdrady strony demokratycznej. Słusznie oburza się ta strona na Kaczyńskiego za to, że podeptał konstytucję, rozwalił sądownictwo, doprowadził do kompromitacji Trybunału Konstytucyjnego.

Tyle tylko, że dziś idzie oburzenie na Hołownię z tej samej strony, która zachęcała go jeszcze niedawno do tego, by sam złamał konstytucję. To z Koalicji Obywatelskiej i jej medialnego otoczenia pochodziły sugestie, by marszałek zaryzykował złamanie konstytucji i nie zwołał Zgromadzenia Narodowego. Albo – jeszcze dalej – by Zgromadzenie przerwał, nie odbierając przysięgi od Karola Nawrockiego, lecz by sam przejął władzę. Naprawdę nie trzeba być sympatykiem PiS, by wiedzieć, że byłoby to działanie na granicy zamachu stanu.