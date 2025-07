Jarosław Kaczyński skomentował rozmowę z Szymonem Hołownią

Kaczyński, zapytany o to, czy jest zadowolony ze spotkania z Hołownią, zażartował: - Chciałbym, żeby najpierw państwo między sobą, między redakcjami, uzgodnili, czy to było spotkanie pana Bielana czy moje. Jeżeli chodzi o mnie, to nie będę mówił, że nie rozmawiałem, ale ponieważ mówiliśmy w pełnej dyskrecji (...) to nie będę jej przerywał. Na pewno nie były to sprawy te, co do których niektórzy się domyślają - stwierdził.

Reklama

- My realistycznie podchodzimy do sytuacji, także w tej obecnej koalicji. Natomiast takie sprawy, że trzeba Polskę ratować... O tym rozmawialiśmy – odpowiedział.

Na pytanie, czy w rozmowie z Hołownią osiągnął swój cel, odparł: „jak przejdziemy drogę, będę zadowolony".

Spotkanie Szymona Hołowni w mieszkaniu Adama Bielana

W piątek Radio ZET i „Newsweek” podały, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu jednego z europosłów Prawa i Sprawiedliwości - Adama Bielana. Do spotkania doszło w czwartek przed północą. Potem do mieszkania Bielana - jak ustalili fotoreporterzy „Faktu” przyjechał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński.