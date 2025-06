Europoseł PiS mówił też o strategii PiS na najbliższe lata. – Opozycja nie może funkcjonować bez planu na przyszłość. My taki plan mamy – zapewniał. Choć polityk nie zdradził, kiedy dokładnie mogą się odbyć kolejne wybory, przyznał, że „obecna niestabilność rządu może doprowadzić do ich przyspieszenia”. Podkreślił również, że PiS pracuje nad ofertą programową, która ma być „bardziej zrozumiała i atrakcyjna dla wyborców klasy średniej i młodego pokolenia”.

Adam Bielan: PiS zamierza aktywnie wykorzystać czas w opozycji

Bielan zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość „nie zamierza tylko trwać w opozycji, ale ją aktywnie wykorzystać”. Mówił o pracach nad „dużym planem naprawy państwa”, który ma być gotowy w momencie, gdy PiS wróci do władzy. W jego ocenie „obecna władza rządzi źle, co widzi coraz więcej obywateli”. Europoseł nie szczędził krytyki pod adresem Donalda Tuska, którego nazwał „człowiekiem bez honoru”, sugerując, że po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich powinien ustąpić ze stanowiska premiera.

W kontekście nowego prezydenta, Karola Nawrockiego, Bielan zauważył, że jego otoczenie zasilą ludzie związani z PiS, w tym były szef sztabu wyborczego Nawrockiego, a zarazem były szef MSWiA (w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego) Paweł Szefernaker i być może były minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek. Polityk PiS odrzucił przy tym zarzuty o zawłaszczenie kancelarii przez partię, tłumacząc, że „prezydent potrzebuje doświadczonych polityków, by skutecznie działać w trudnych czasach”. – Karol Nawrocki nie należy do partii, ale naturalne jest, że korzysta z ludzi, którzy go poparli – wyjaśniał.

Mówiąc o prezydenturze Nawrockiego Bielan wyraził nadzieję, że będzie ona „ofensywna i asertywna”, co – jego zdaniem – odróżni ją od drugiej kadencji Andrzeja Dudy. Europoseł nie krył rozczarowania niektórymi decyzjami ustępującego prezydenta, choć ogólnie ocenił jego prezydenturę pozytywnie. – Liczę, że tym razem nie będzie rozczarowań – podsumował.

Bielan odniósł się również do obecnego momentu „przejściowego” w polityce związanego z oczekiwaniem na zaprzysiężenie nowego prezydenta. Jego zdaniem prezydent elekt powinien w swoim tempie ujawniać kolejne nazwiska współpracowników. – Dajmy mu czas na oddech i przemyślenie decyzji – apelował.