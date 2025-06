Największą wiarę we współpracę ze strony rządu wyrazili najstarsi pytani (23 proc. w grupach 50-59 oraz 60+), zaś ze strony prezydenta – seniorzy 60+ (21 proc.) oraz osoby w wieku 40-49 lat (20 proc.).

Czytaj więcej Polityka Karol Nawrocki: Współczuję wyborcom Koalicji Obywatelskiej – Panowie Bogdan Klich i Ryszard Schnepf to dwie czerwone linie – powiedział prezydent elekt Karo...

Osoby z wykształceniem podstawowym częściej (29 do 10 proc.) wierzyły, że to Karol Nawrocki wykaże się większą gotowością do współpracy niż rząd Tuska, wśród osób z wykształceniem wyższym było odwrotnie (24 do 15 proc.). Według sondażu, sceptyczne nastawienie do ewentualnej współpracy rządu i prezydenta wyglądało podobnie niezależnie od miejsca zamieszkania respondentów.

Chęć do kooperacji. Wyborcy Konfederacji wierzą bardziej w rząd Tuska czy w prezydenta Nawrockiego?

Jak do kooperacji na linii rząd-prezydent podchodzą wyborcy partii, które w sondażach uzyskują największe poparcie? Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości najczęściej (45 proc.) uważają, że Karol Nawrocki będzie bardziej nastawiony na współpracę, a co czwarty ocenia, że gotowość do współpracy będzie równie mała z obu stron.

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej najbardziej (46 proc.) wierzą w dobrą wolę rządu Tuska, zaś 41 proc. z nich widzi małą gotowość do współpracy z obu stron. Taki pogląd jest też najczęstszy (47 proc.) wśród wyborców Konfederacji. W większą dobrą wolę Nawrockiego wierzy 26 proc. z nich, 11 proc. stawia w tej kwestii na rząd.