(liczby nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku)

- Donald Tusk powinien ustąpić z funkcji szefa rządu według czterech na dziesięciu kobiet i co drugiego mężczyzny. Popularność takiej opinii maleje wraz z wiekiem badanych (61 proc. - osoby do 24 roku życia, 37 proc. - osoby po 50 roku życia). Nieco częściej niż pozostali zmianę na stanowisku premiera popierają respondenci, których dochód wynosi od 5001zł do 7000 zł netto miesięcznie (50 proc.) i osoby z miast liczących do 20 tys. Mieszkańców (49 proc.) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski prezesa zarządu agencji badawczej SW Research.