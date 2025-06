Koryciarska mentalność łączy niestety PiS i Platformę. Wkurza mnie to, bo wierzę, że potrzebujemy silnego i sprawnego państwa

Co jeszcze pana wkurza?

Niedofinansowanie ochrony zdrowia, zwłaszcza, że Polska się starzeje. Brakuje ponad 20 miliardów złotych na utrzymanie poziomu dostępności świadczeń, który był w zeszłym roku. A już wtedy nie było dobrze. Rząd nie dotrzymał danego obywatelom słowa – kolejki do lekarza rosną, zamiast się skracać, kolejnym oddziałom szpitalnym grozi likwidacja. Dla obecnej większości to jest OK. Ja się na to nie zgadzam. Dlatego jestem w opozycji i zagłosowałem przeciw wotum zaufania dla tego rządu. Poważnie traktuję to, co mówiłem w tej sprawie przed wyborami. To mnie różni od Donalda Tuska.

Jak pan chce zrealizować cele Razem, osiągając 4,86 proc. poparcia w wyborach prezydenckich, podczas gdy recepty Sławomira Mentzena przekonały 14,5 proc. Polaków?

Ten milion głosów traktuję jako kredyt zaufania. Dla Razem to początek kampanii parlamentarnej. Ale muszę uderzyć się w piersi: proces przechodzenia Razem do opozycji trwał zbyt długo. Ruszyliśmy do przodu dość późno. Wszyscy dziś wiedzą dlaczego.

Dlaczego?

Mieliśmy w partii spór o to, czy wspierać rząd, mimo że zawiódł miliony ludzi, czy trwać w układzie z Nową Lewicą. Spór zakończył się odejściem na stronę rządową kilkudziesięciu osób – w tym trzech posłanek i dwóch senatorek. Dopiero po jego rozstrzygnięciu ruszyliśmy do przodu. Partia wybrała samodzielność.

Jaki to ma związek z tym, że Konfederacja jest wyżej w sondażach niż Razem?

Konfederacja długo była jedyną partią opozycyjną – inną niż PiS. Ale to się zmieniło w kampanii. Kiedy zaczynałem kampanię, sondaże pana Marcina Dumy dawały mi 0,5 proc. poparcia. Czytałem komentarze podobno poważnych publicystów, że Razem przechodząc do opozycji, wymaszerowało na śmietnik historii. Po czterech miesiącach partia ma poparcie realne, mierzone nie sondażami, ale liczbą głosów wrzuconych do urny: około miliona Polaków zdecydowało się zagłosować na mnie. Wyprzedziliśmy w wyborach SLD, niewiele zabrakło, by wyprzedzić Trzecią Drogę.