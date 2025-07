Z naszych informacji wynika, że analiza powstała m.in. dlatego, że Koalicja Obywatelska ma też swojego kandydata na stanowisko prezesa UKE – właśnie Przemysława Kunę. Ma on cieszyć się poparciem wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego z PO.

To jednak na razie tylko informacja nieoficjalna. „Sprawy związane z konkursem na prezesa UKE nie leżą w zakresie kompetencji NASK” – odpowiedziało nam biuro prasowe Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Zaś wiceminister Olszewski napisał nam, że o konkursie wie tylko tyle, że ma on miejsce i „nie jest mu wiadome, by Przemysław Kuna był kandydatem”.