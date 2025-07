Michał Gramatyka nie potwierdza, że będzie kandydować. Ale też nie zaprzecza

Co na to Michał Gramatyka? Na nasze pytanie, czy będzie kandydował na prezesa UKE, nie odpowiada wprost. – Póki co wiem tylko, że spełniam warunki z ogłoszenia o naborze. Na decyzję o ewentualnym złożeniu dokumentów mam jeszcze dziesięć dni – mówi.

Dodaje, że nie zna przepisów zakazujących kandydowania na to stanowisko czynnym politykom, a „gdyby one istniały, byłyby odnotowane w ogłoszeniu o naborze”. – Jasne jest zaś to, że objęcie stanowiska prezesa UKE przez osobę pełniącą funkcję wybieralną łączy się z koniecznością złożenia mandatu, czyli wyjścia z czynnej polityki. Cały sens funkcjonowania regulatorów rynku opiera się na ich niezależności od polityki i polityków, to dla mnie oczywiste – podkreśla.

Nieoficjalnie mówi się, że funkcja prezesa UKE może być elementem szerszych targów koalicyjnych. – W najbliższych miesiącach mamy też do obsadzenia prezesów IPN i NIK – zauważa jeden z posłów koalicji. W klubie KO istnieje też podejrzenie, że ustąpienie Szymona Hołowni z funkcji marszałka Sejmu, co zgodnie z umową koalicyjną ma nastąpić w listopadzie, może być obłożone warunkami.

Jednym z elementów przygotowania się KO na rozmowy koalicyjne ma być właśnie analiza prawna dotycząca UKE. Jak pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej”, na giełdzie kandydatów do objęcia tego urzędu wymieniani są też prezes Exatela Magdalena Gaj, były członek zarządu P4 Piotr Kuriata i dyrektor Instytutu Łączności Anna Streżyńska.