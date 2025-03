Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Michał Gramatyka dopuścił się ujawnienia w mediach społecznościowych danych osobowych użytkownika, które mogły pozwolić na jego identyfikację oraz ustalenie miejsca zamieszkania – alarmował Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do ministra cyfryzacji. RPO Marcin Wiącek zwrócił się do ministra o wskazanie podstawy prawnej do uzyskania i ujawnienia takich danych.

Reklama

Michał Gramatyka ujawnia cudze dane osobowe w mediach społecznościowych. Minister Gawkowski reaguje na apel RPO

„Po pojawieniu się informacji na portalu X Ministerstwo Cyfryzacji niezwłocznie podjęło działania sprawdzające, czy Pan Michał Gramatyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, nie wykorzystał swojego stanowiska służbowego do zdobycia informacji o użytkowniku, którego dotyczy wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, i nic tego nie potwierdziło” – napisał minister cyfryzacji w odpowiedzi na apel RPO.

Jak twierdzi minister Gawkowski, Michał Gramatyka miał uzyskać dane użytkownika z dostępnych publicznie wpisów tego użytkownika. Podkreślił przy tym, jak ważna dla ministerstwa cyfryzacji jest ochrona danych osobowych oraz walka z mową nienawiści.

„W Ministerstwie Cyfryzacji od lat funkcjonuje Departament Zarządzania Danymi, który kształtuje politykę państwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz dostosowania jej do unijnych standardów. Podejmujemy również na bieżąco działania mając na celu wspieranie inicjatyw związanych z ochroną danych osobowych, w tym w obszarze edukacji” – czytamy w odpowiedzi ministra.