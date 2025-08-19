W tle inwestorzy cały czas nasłuchują wieści z rozmów dotyczących przyszłości Ukrainy po poniedziałkowym spotkaniu Donalda Trumpa z europejskimi liderami i prezydentem Ukrainy. Inwestorzy wyczekują teraz na wielostronne spotkanie z Rosją. Przed nami także sympozjum w Jackson Hole, na którym może wyjaśnić się, czy we wrześniu dojdzie do obniżek stóp procentowych w USA.

W Europie przeważa dziś kolor zielony. Wysoko w tabeli jest m.in. francuski CAC40, ale i krajowy rynek się wyróżnia. WIG jest 0,7 proc. nad kreską, a WIG20 zyskuje 0,6 proc. Tym razem banki raczej nie napędzają zwyżek, ale też w nich nie przeszkadzają. Na półmetku sesji w czołówce dużych firm plasują się CCC, Orange i Grupa Kęty. Na dole zaś znajdziemy CD Projekt i Pepco Group.

WIG20 sięga 2980 pkt i zaczyna atakować szczyty z drugiej połowy lipca. Ich wybicie otwiera drogę do ponownego wydostania się powyżej 3000 pkt.

Na rynku walut dziś euro odrabia poniedziałkowe spadki wobec dolara. Kurs głównej pary zwyżkuje o 0,2 proc., do 1,168. Notowania USD/PLN osuwają się o 0,27 proc., do 3,63 zł.

Uncja złota w południe kosztuje 3341,8 dolarów, co oznacza zwyżkę o 0,3 proc. Cena ropy WTI spada o 1,2 proc., poniżej 62 dolarów za baryłkę.