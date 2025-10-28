Rzeczpospolita
Ekonomia
Kolejny dzień i kolejny rekord WIG-u

Wtorkowa sesja na GPW rozpoczęła się od kontynuacji ruchu wzrostowego, jaki obserwujemy od połowy miesiąca. Indeks szerokiego rynku wyznacza nowe rekordy, a WIG20 coraz bardziej zbliża się do sierpniowego szczytu.

Publikacja: 28.10.2025 11:30

Kolejny dzień i kolejny rekord WIG-u

Foto: Bloomberg

Andrzej Pałasz

Po kilkudziesięciu minutach wtorkowej sesji wśród dużych spółek tylko KGHM nie świeci na zielono, ale zniżka surowcowej spółki jest niewielka (0,24 proc.). W czołówce największej dwudziestki plasują się z rana Budimex i Pepco Group, zyskujące odpowiednio po 4 i 3 proc. Mocne są też banki, do zwyżek wraca CD Projekt i firmy handlowe.

WIG20 z rana zwyżkuje o 1 proc. i sięga 3011 pkt. Już w poniedziałek indeks dużych spółek znajdował się blisko tych okolic, ale ostatecznie sesja zakończyła się niemal na poziomie odniesienia. Indeks krajowych blue chips zbliżył się o poranku na odległość 14 pkt. od sierpniowego szczytu. Siła dużych spółek wynosi na nowe rekordy WIG, który przy wzroście o ponad 1 proc. dotarł nawet do 112761 pkt.



Prezydent USA Donald Trump spotkał się we wtorek z premierką Japonii Sanae Takaichi
Handel
USA i Japonia zawarły umowę w sprawie metali ziem rzadkich

Krajowy rynek zyskuje mimo słabszego zachowania głównych giełd w Europie oraz dzisiejszych spadków w Azji. Japoński Nikkei 225 po poniedziałkowym rekordzie stracił 0,58 proc., a koreański Kospi osunął się o 0,8 proc. Z kolei niemiecki DAX traci z rana 0,2 proc., podobnie jak francuski CAC40. Kontrakty na amerykańskie indeksy są z rana tylko nieznacznie pod kreską po imponujących wzrostach w pierwszym dniu tygodnia.

Pod presją pozostaje złoto, które we wtorek z rana kosztuje 3900 dolarów za uncję przy 2,2-proc. przecenie. W ubiegłym tygodniu kruszec wyznaczał rekordy w okolicach 4381 dolarów. Z surowców wyraźnie zniżkuje jeszcze ropa.

Na rynku walut dzień zaczął się spokojnie. Eurodolar utrzymuje się na 1,165. Stabilny jest też złoty. Kurs USD sięga 3,63 zł, a EUR 4,23 zł.

Komentarz giełdowy

