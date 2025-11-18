Słaby początek dnia na GPW. Panika w energetyce

Ci, którzy liczyli, że po wczorajszych spadkach dzisiaj nastąpi odbicie, mogą czuć się rozczarowani. Od początku dnia sesja w Warszawie upływa pod dyktando niedźwiedzi. WIG20 w pierwszej godzinie handlu tracił ponad 1 proc. Spadki notowały także średnie i małe spółki. mWIG40 zniżkował prawie 2 proc.

Słabością na GPW rażą przede wszystkim spółki energetyczne. Wskaźnik WIG – Energia spadał rano o około 8 proc. Fatalnie prezentowały się praktycznie wszystkie spółki z tego sektora. Akcje PGE były przeceniane o około 7 proc., Enea traciła blisko 11 proc. Tauron tracił 9 proc.

Czerwień od USA po Azję

Czerwień dominuje dzisiaj nie tylko na GPW, ale także i na innych europejskich rynkach. Niemiecki DAX rano też spadał o około 1 proc. CAC40 zniżkował z kolei 1,2 proc. Na rynkach coraz bardziej da się wyczuć korektę spadkową. Dotyczy to również rynku amerykańskiego. Wczoraj S&P 500 stracił 0,9 proc., a Nasdaq spadł o 0,8 proc. – Po mocno nerwowym początku tygodnia amerykańskie rynki akcyjne znalazły się pod presją. Rynki obawiają się dalszego zacieśniania warunków przez Fed oraz pogarszających się perspektyw makroekonomicznych. S&P 500, Nasdaq i Dow zakończyły poniedziałkową sesję niżej, a na rynkach akcji zapanował risk-off – wskazuje Mikołaj Sobierajski z XTB.

– Awersja do ryzyka rośnie, czego najwyraźniejszą emanacją jest zachowanie kryptowalut. W godzinach porannych bitcoin był kwotowany poniżej 90 tys. USD po raz pierwszy od kwietnia – wskazuje Kamil Cisowski, ekspert DI Xelion.

Nerwowa atmosfera udzieliła się także inwestorom w Azji. Indeksy Kospi i Nikkei225 straciły na wartości ponad 3 proc. Hang Seng zniżkował o 1,7 proc.