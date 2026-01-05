Z tego artykułu się dowiesz: Jakie korzyści podatkowe mogą wynikać z możliwości wspólnego rozliczania PIT przez partnerów?

Jakie są warunki konieczne do skorzystania z podatkowych przywilejów oferowanych osobom żyjącym w związku?

Jakie ograniczenia czasowe dotyczące uzyskiwania przywilejów w ramach umowy o wspólnym pożyciu przewiduje projekt?

Jakie inne istotne zmiany podatkowe przewidują nowe przepisy dla osób pozostających w związkach niesformalizowanych?

– To przepisy o charakterze godnościowym zwiększające ochronę osób tworzących niesformalizowane związki, niezależnie od płci – tak rząd reklamuje przyjęte pod koniec 2025 r. projekty ustaw: o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawy, którą wprowadza tę pierwszą. Obiecuje też, że nowe przepisy zapewnią partnerom realny dostęp do uprawnień, które wynikają z pozostawania w trwałej relacji.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla par z umową o wspólnym pożyciu

Jednym z takich uprawnień będzie zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Partner/partnerka, zwani w projekcie ustawy wprowadzającej „osobą będącą drugą stroną umowy o wspólnym pożyciu”, będą mogli z niego skorzystać na tych samych zasadach co małżonkowie (oraz najbliższa rodzina: dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo). Podobny przywilej dostaną też dzieci partnera/partnerki.

Jak działa ulga? Darowizny i spadki do 36 120 zł są nieopodatkowane bez żadnych formalności. Większe trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym. Nabywca ma na to sześć miesięcy. Zgłoszenie jest niepotrzebne, jeśli umowę darowizny podpisaliśmy u notariusza. Dodatkowy warunek jest przy przekazywaniu pieniędzy – powyżej 36 120 zł muszą być przelane na rachunek albo przesłane pocztą. Trzeba też pamiętać, że sumujemy to, co dostaliśmy od tej samej osoby przez ponad pięć lat.

Jakie będą efekty planowanych przepisów? Takie, że będziemy mogli dać swojej sympatii (z którą podpiszemy stosowną umowę) cały swój majątek i fiskus nie weźmie z tego ani złotówki. Teraz jest inaczej. Darowizna (lub spadek) powyżej 5733 zł dla osoby spoza rodziny oznacza konieczność uiszczenia sporego podatku. Liczymy go według skali z art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn (potwierdzają to interpretacje, np. nr 0111-KDIB2-2.4015.99.2025.1.PB, oraz orzecznictwo, m.in. sygn. III FSK 124/25).