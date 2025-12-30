Aktualizacja: 30.12.2025 16:31 Publikacja: 30.12.2025 15:21
Sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym m.in. rozpatrzono propozycję przepisów ws. umów o wspólnym pożyciu zawieranych przed notariuszem przez pary, niezależnie od płci.
Foto: PAP/Radek Pietruszka
– Nazwa jest dość skomplikowana i nie ukrywamy, że jest pochodną wielu dyskusji, debat i negocjacji, których celem było uzyskanie projektu z szansą na większość w parlamencie – mówił przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Jak podkreślił, zmiany obejmą wszystkie związki o statusie nieformalnych – zarówno homo-, jak i heteroseksualne, a ich wprowadzenie to krok do ucywilizowania tych kwestii w naszym kraju.
– Zdaję sobie sprawę, że nikt nie będzie zadowolony, ale jest to minimum cywilizacyjne, na które Polskę musi być stać – podkreślił prezes Rady Ministrów.
Ocenił, że zadaniem rządu jest ułatwienie życia osobom wybierającym życie w związkach nieformalnych, gwarantującym im, iż będą traktowane tak samo, jak inni obywatele. – Jesteśmy w stanie przegłosować to w polskim parlamencie, jest na to bardzo realna szansa, inne projekty nie zyskały większości – przypomniał premier. Jedyna wątpliwość, jak zasygnalizował, dotyczy podpisu prezydenta.
Czytaj więcej
Pośród wojen czysto politycznych, w których Karol Nawrocki bierze udział, staje też wobec dylemat...
RM przyjęła projekt ustawy (i projekt ustawy wprowadzającej jej przepisy) w kształcie, który wciąż trudno uznać za satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza środowisk LGBT. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu – jeśli sprawnie „przejdzie” przez Sejm i zostanie podpisana przez prezydenta – ma ułatwić życie w nieformalnych związkach. Nie ona odpowiada na wszystkie postulaty, niejednokrotnie padające w społecznej dyskusji.
Choć projekt ten zawiera kluczowe prawo do zawarcia umowy cywilnoprawnej między partnerami, rejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego, uprawniającej m.in. do wspólnego rozliczania się (jeśli zdecydują się na wspólność majątkową) i dziedziczenia, a także uzyskiwania informacji o stanie zdrowia najbliższego, to próżno w nim szukać choćby gwarancji tzw. małej pieczy zastępczej. A ta ułatwić mogłaby opiekę nad dzieckiem partnera w codziennym życiu i pozwolić na decydowanie o podstawowych sprawach jego dotyczących. Dzisiaj bywa to znacznie utrudnione nawet jeśli w praktyce dziecko od początku wychowywane jest również przez niebiologicznego rodzica, z którym łączy je więź.
Czytaj więcej
Żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa, nie mogą zyskać mojej akceptacji -...
Jakie zatem szczegółowe zapisy znajdziemy w ustawie o statusie osoby najbliższej? Przewiduje ona, że partnerzy będą mogli zawrzeć między sobą umowę cywilnoprawną u notariusza, rejestrowaną następnie w urzędzie stanu cywilnego. Choć teoretycznie nie zmieni ona ich stanu cywilnego, w praktyce uniemożliwi im zawarcie związków małżeńskich z innymi osobami. Umowa ta oczywiście będzie mogła zostać zakończona (ważność straci również wtedy, kiedy partnerzy zdecydują się ze sobą pobrać).
Ułatwieniem będzie zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Pary będą mogły dziedziczyć po sobie bez konieczności odprowadzania podatku, a zatem traktowane będą tak, jak dziś członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Wprowadzona zostanie również możliwość zapewnienia prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania i gwarancja m.in. renty rodzinnej i prawa do pochówku.
– To historyczny moment, dlatego że nigdy ustawa, która regulowałaby kwestie związków nieformalnych nie znalazła większości w Sejmie i Senacie – przypominała była ministra ds. równości Katarzyna Kotula po posiedzeniu rządu. Jak zapewniała, „ta ustawa nie jest ogryzkiem, realnie gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę prawną osób żyjących w związkach jednopłciowych i hetero”.
Czytaj więcej
W piątek przedstawiono założenia rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku...
Ustawa regulująca kwestie związków nieformalnych – zdaniem części w nich żyjących, dziś ledwie dostrzeganych przez system – oczekiwana była od lat, m.in. przez środowiska LGBT. Jednak to, co ostatecznie zaproponował rząd, zdaniem organizacji Kampania Przeciw Homofobii to „efekt kompromisu politycznego”, w którym całkowicie pominięto „tęczowe rodziny”.
W mijającym roku proponowane rozwiązania przybrały już formę projektu ustawy o związkach partnerskich, forsowanego przez byłą ministrę Kotulę. Ona sama jednak już w połowie października przyznała, że projekt rządowy został ostatecznie przygotowany tak, aby miał szansę zostać podpisany przez prezydenta. Liderzy PSL i Nowej Lewicy mówili wówczas o kompromisie i rozwiązaniu, które omija kwestie światopoglądowe (kością niezgody był m.in. postulat zrównania statusu małżeństwa i związku nieformalnego), zaś skupia się jedynie na formalnościach w praktyce ułatwiających życie obywateli. Dziś Nowa Lewica zapewnia, że nie podda się w walce o równość małżeńską, choć przyznaje, że jest to pieśń dalekiej przyszłości, głównie ze względu na stanowisko prezydenta.
Etap legislacyjny: trafi do Sejmu
Czytaj więcej
- Nie będzie ustawy o związkach partnerskich. Będzie ustawa, która reguluje i ochrania związki ni...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jeśli ona orzeka w Sądzie Najwyższym, a on w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (albo odwrotnie), to nie mogą zaw...
Zakup zezwoleń na amatorski połów ryb wkrótce będzie możliwy wyłącznie przez Internet.
Sprawy spadkowe, ubezpieczeniowe czy frankowe to tylko przykłady rozstrzygnięć Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, k...
Należy wprowadzić konkursy na wszystkie delegacje sędziowskie, a delegowani sędziowie powinni mieć wyższe wynagr...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Problemem kredytów frankowych winien był zająć się ustawodawca, obawiam się jednak, że teraz może być na to zbyt...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas