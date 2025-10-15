W październiku 2024 r. w rządzie przygotowano projekty ustaw, które miały uregulować kwestię związków partnerskich. Obejmowały nie tylko pary jednopłciowe. Oba projekty przygotowała ministra ds. równości. Pierwszy z nich, „o rejestrowanych związkach partnerskich”, określał podstawowe zasady dotyczące ich zawierania i rozwiązywania, a także związane z tym prawa i obowiązki. Drugi projekt to przepisy wprowadzające pierwszą ustawę. Określały one bardziej szczegółowe prawa osób w związku partnerskim.

Ostatecznie rząd nad projektem nie głosował i nie trafił on do Sejmu z powodu sporu między Lewicą a PSL. W czerwcu Lewica złożyła poselski projekt ustawy o związkach partnerskich. W ubiegłym tygodniu sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula przekazała w rozmowie z PAP, że obie partie zakończyły negocjacje dotyczące związków partnerskich i wypracowały wspólne rozwiązanie.

Rządowy kompromis w sprawie związków. Urszula Pasławska ujawnia szczegóły

O szczegółach przygotowanej ustawy mówiła w rozmowie z Radiem ZET wiceprezes PSL Urszula Pasławska.

– Nie będzie ustawy o związkach partnerskich. Będzie ustawa, która reguluje i ochrania związki nieformalne, ale formułę i zasady będą przedstawione na najbliższej konferencji w piątek – powiedziała.