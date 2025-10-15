Rzeczpospolita
Rząd porozumiał się w sprawie projektu ustawy. „To nie będą związki partnerskie”

- Nie będzie ustawy o związkach partnerskich. Będzie ustawa, która reguluje i ochrania związki nieformalne. Nasza ustawa na pewno nie będzie ustawą małżeńskopodobną i na pewno nie będzie w żadnej kwestii dotyczyła dzieci - zapowiedziała wiceprezes PSL Urszula Pasławska w rozmowie z Radiem ZET.

Publikacja: 15.10.2025 09:55

Urszula Pasławska

Urszula Pasławska

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

Przemysław Malinowski

W październiku 2024 r. w rządzie przygotowano projekty ustaw, które miały uregulować kwestię związków partnerskich. Obejmowały nie tylko pary jednopłciowe. Oba projekty przygotowała ministra ds. równości. Pierwszy z nich, „o rejestrowanych związkach partnerskich”, określał podstawowe zasady dotyczące ich zawierania i rozwiązywania, a także związane z tym prawa i obowiązki. Drugi projekt to przepisy wprowadzające pierwszą ustawę. Określały one bardziej szczegółowe prawa osób w związku partnerskim.

Ostatecznie rząd nad projektem nie głosował i nie trafił on do Sejmu z powodu sporu między Lewicą a PSL. W czerwcu Lewica złożyła poselski projekt ustawy o związkach partnerskich. W ubiegłym tygodniu sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula przekazała w rozmowie z PAP, że obie partie zakończyły negocjacje dotyczące związków partnerskich i wypracowały wspólne rozwiązanie.

Rządowy kompromis w sprawie związków. Urszula Pasławska ujawnia szczegóły

O szczegółach przygotowanej ustawy mówiła w rozmowie z Radiem ZET wiceprezes PSL Urszula Pasławska.

– Nie będzie ustawy o związkach partnerskich. Będzie ustawa, która reguluje i ochrania związki nieformalne, ale formułę i zasady będą przedstawione na najbliższej konferencji w piątek – powiedziała.

– Co jest ważne, doszliśmy do zgody w połączeniu doświadczeń pani minister Kotuli z naszą filozofią, którą przygotowaliśmy w naszej ustawie o statusie osoby najbliższej. Przygotowaliśmy projekt wolnościowy, który ma charakter cywilno-prywatny. To ludzie mają decydować, jaką umowę chcą zawrzeć i na jaki okres. Bardzo się cieszę, że ta filozofia również będzie ujęta – dodała Pasławska.

PSL i Lewica dogadały się. Ale to nie będą związki partnerskie

– Regulacja będzie dotyczyła różnych związków, ale w większości będą to związki heteroseksualne. Są różne szacunki, ale około dwóch milionów Polaków żyje dziś w związkach nieformalnych, tylko 400 tys. to są związki homoseksualne. Również takie pary będą mogły stworzyć taką regulację i podpisać taką umowę, która im ułatwi życie – mówiła posłanka PSL.

– Ta ustawa nie będzie konfrontacyjna. Ona ułatwia ludziom życie, a nie narzuca żadnego porządku. Przepisy, które proponujemy, są na tyle kompromisowe, że będą odnosić się do konkretnych dziedzin życia, które nawet w dyskursie publicznym nie budziły większych wątpliwości – mówiła Pasławska przekonując, że proponowane rozwiązanie powinno być zaakceptowane przez konserwatywne środowiska w Sejmie – kontynuowała.

– Nasza ustawa na pewno nie będzie ustawą małżeńskopodobną i na pewno nie będzie w żadnej kwestii dotyczyła dzieci. Będzie dotyczyła tylko relacji między dorosłymi obywatelami – podkreśliła Pasławska.

Wiceprezes PSL wskazała, że kluczowa będzie rola prezydenta Karola Nawrockiego. – Będziemy zwracać się do Pałacu Prezydenckiego z otwartością na propozycje i uwagi. Bardzo nam zależy, by te regulacje weszły w życie – powiedziała.

Zapytana, czy nie obawia się, że wprowadzenie ustawy nie spowoduje zaniku instytucji małżeństwa, odpowiedziała, że „wręcz przeciwnie”. – Dzisiaj ludzie nie są skorzy do tego, by zawiązywać związki małżeńskie. Widzimy statystyki, potrzebują czasu, ale żyją w takich relacjach. Dlaczego tym ludziom, którzy są w okresie przedmałżeńskim, nie ułatwić życia? Nasze regulacje zmierzają w tę stronę. Nie widzę tu zagrożenia dla instytucji małżeństwa, ale prawo powinno wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa – wskazała Pasławska.


