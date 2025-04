Zdaniem ludowców łatwość zawierania i rozwiązywania związków partnerskich jest ogromnym polem do nadużyć

Najdłuższe pismo przysłało MON Kosiniaka-Kamysza. „Uprzejmie informuję, że resort obrony narodowej nie uzgadnia powyższych projektów ustaw i podtrzymuje dotychczasowe stanowisko” – napisał wiceminister obrony Paweł Bejda z PSL.



Jego zdaniem brak domniemania rodzicielstwa jest „skrajnie niekorzystny dla kobiet, zwłaszcza tych, które urodzą w takim związku dziecko”. Dodaje, że łatwość zawiązywania i rozwiązywania związku będzie powodować częste zmiany nazwisk, jednak najpoważniejsze argumenty dotyczą rzekomych nadużyć finansowych. Jako przykład Bejda wskazuje odprawę mieszkaniową przysługującą żołnierzowi zwalnianemu z zawodowej służby, uprawionemu do emerytury lub renty, który nie otrzymał mieszkania służbowego. Jak zauważa wiceminister, odprawa wynosi 132 tys. zł, ale wystarczy, że żołnierz wstąpi w związek partnerski z osobą posiadającą dwójkę dzieci i wtedy szybuje ona do kwoty 660 tys. zł.

Odnosząc się do aktualnej wersji projektu, można podnieść, że projektowane przepisy dotyczące rozwiązania związku partnerskiego przez zgodne oświadczenia woli osób w związku partnerskim nieposiadających wspólnych małoletnich dzieci budzą wątpliwości. Powstaje bowiem obawa, że osoby w związku partnerskim nie będą decydowały się na posiadanie dzieci, nie chcąc wiązać się na tyle blisko z drugą osobą, by ich związek mógł być rozwiązany jedynie przez sąd. Proponowane rozwiązanie może zatem mieć negatywny wpływ na sytuację demograficzną w Polsce fragment opinii MON

Uwagi innych resortów polityków PSL są krótsze, ale równie stanowcze. Zdaniem ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego fikcyjnie zawierane związki partnerskie mogą posłużyć do nabycia nieruchomości rolnych przez osoby niebędące rolnikami. Szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk ostrzega przed oszustwami związanymi ze „wspólnym opodatkowaniem bądź zwolnieniem z opodatkowania darowizny”, zaś Ministerstwo Infrastruktury Dariusza Klimczaka twierdzi, że związek partnerski niewychowujący dzieci nie powinien być traktowany jak rodzina.

Politycy koalicji są przekonani, że uda się wypracować projekt satysfakcjonujący dla wszystkich stron

Co na to Katarzyna Kotula? Oficjalnie jest dobrej myśli. – Krok po kroku zbliżamy się do celu. Mam nadzieję, że stały komitet przyjmie te ustawy – mówiła kila dni temu w rozmowie z PAP. W nieoficjalnych rozmowach z politykami Lewicy można jednak wyczuć mniejszy entuzjazm, bo zdają sobie sprawę, że projekt bez głosów ludowców nie przejdzie w Sejmie.