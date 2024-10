O co chodzi politykom PSL w sprawie związków partnerskich? Prof. Ewa Marciniak: chcą być w kontrze

Zdaniem prof. Ewy Marciniak „to oznaka pewnych zmian w strukturze poparcia, w geografii politycznej i na polskiej scenie partyjnej„. Pytana o to, czy z Trzeciej Drogi zaczynają odpływać wyborcy PSL czy Polski 2050, politolożka odparła, że ”raczej jedni i drudzy". - Z różnych powodów. Wyborcy PSL dlatego, że twardo stoją na własnym stanowisku dotyczącym związków partnerskich i złagodzenia ustawy o aborcji, wiec tu nie ma żadnego pola do kompromisu. Natomiast wyborcy Trzeciej Drogi, którzy poparli tę partię ze względu na pewne postulaty o charakterze wolnorynkowym (...) szukają reprezentacji swoich interesów w innej partii. To może skutkować tym, że po wyborach prezydenckich zostaną podjęte jakieś decyzje o zmianie struktury Trzeciej Drogi i każda partia pójdzie własną drogą - mówiła prof. Ewa Marciniak.

Wybory prezydenckie: jak przekłada się na nie zmiana poparcia dla partii?

Prof. Ewa Marciniak uważa, że każdy elektorat oczekuje w wyborach prezydenckich kandydata, który będzie reprezentował interesy wyborców „przypisując prezydentowi rolę ustrojową, której on tak naprawdę nie ma”. - Bardzo mocno akcentuje się możliwość inicjatywy ustawodawczej prezydenta i podejmowania pewnych zmian w sferze ustrojowej i sferze gospodarczej. (...) Wyborcy w mniejszym stopniu widzą w prezydencie głowę państwa, ale osobę, która może reprezentować ich interesy – zauważyła politolożka.

Jej zdaniem wyborcy PiS oczekują, że prezydent następnej kadencji będzie reprezentował interesy środowiska politycznego PiS. (...) Wyborcy rządzącej koalicji oczekują, że będzie strażnikiem konstytucji, natomiast wyborcy Konfederacji chcieliby silnego, charyzmatycznego lidera. - Te oczekiwania są zróżnicowane ze względu na elektorat, ale gdyby zapytać wyborców ogólnie, bez względu na elektoraty, to konstytucja wybija się na pierwsze miejsce – mówiła prof. Ewa Marciniak.

Kto kandydatem w wyborach prezydenckich?

Na to pytanie politolożka zauważyła, że „zaczynają pojawiać się dyskusje w odniesieniu do profilu kompetencyjnego kandydata na prezydenta, a nawet jego wizualności”. - Myślę, że to trochę w kategorii żartu. (...) Profil kompetencyjny w wyobrażeniach o tym, jaki powinien być prezydent jest bardzo rozległy – mówiła, wspominając o badaniach CBOS-u, w których pytano o sposób działania dotychczasowych prezydentów i o to, który styl sprawowania prezydentury według badanych powinien być najbliższy następnemu prezydentowi. - Był to Aleksander Kwaśniewski; w najmniejszym stopniu był to Lech Wałęsa, ale ludzie nie chcieli, by nowy prezydent był naśladowcą stylu pełnienia prezydentury przez Andrzeja Dudę - zauważyła prof. Marciniak.