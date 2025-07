W rankingach zaufania słabe notowania ma również sam Tusk. Z sondażu z połowy czerwca wynika też między innymi, że 61 proc. badanych do 24. roku życia uważa, że nie powinien on być premierem do końca kadencji.

Foto: PAP

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

W sondażu przeprowadzonym na początku lipca dla „Rz” na pierwszym miejscu znalazło się PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego miała 28,9 proc., co oznacza zysk o 0,6 pp. w porównaniu do poprzedniego sondażu preferencji politycznych dla „Rz” przeprowadzonego tuż po II turze wyborów prezydenckich. Traciło zaś KO – miało 26,5 proc., co oznacza spadek o 5,8 pp. Na trzecim miejscu była Konfederacja z wynikiem 16,8 proc., czyli zanotowała spadek o 3,9 pp. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 5,6 pp. (spadek o 0,7 pp.).

Foto: Tomasz Sitarski