Lipiec to nie tylko początek szkolnych wakacji, ale też, zazwyczaj, start tzw. sezonu ogórkowego. Teraz politycy i dziennikarze nie mogą na to liczyć. W połowie miesiąca możliwa jest zapowiadana rekonstrukcja rządu, a 6 sierpnia – zaprzysiężenie nowego prezydenta Karola Nawrockiego.

Reklama

Ponadto można też zauważyć, że scena polityczna rekonfiguruje się po wyborach prezydenckich. W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzonym 27-28 czerwca 2025 sprawdzono sytuację po rozpadzie Trzeciej Drogi – to pierwsze badanie uwzględniające tę zmianę. Co możemy w nim zobaczyć?

Foto: Tomasz Sitarski

Na pierwszym miejscu jest PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma 28,9 proc., co oznacza zysk o 0,6 pp. w porównaniu do poprzedniego sondażu preferencji politycznych dla „Rz” przeprowadzonego tuż po II turze wyborów prezydenckich. Traci KO – ma 26,5 proc., co oznacza spadek o 5,8 pp. Na trzecim miejscu jest Konfederacja z wynikiem 16,8 proc., czyli zanotowała spadek o 3,9 pp. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 5,6 pp. (spadek o 0,7 pp.).