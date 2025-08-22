Podmiot sporządzający analizy prawne dla organu podatkowego, czy przedstawiający mu rekomendacje, nie staje się organem podatkowym – podobnie jak radca prawny doradzający zarządowi spółki nie staje się członkiem tego zarządu i nie podejmuje za niego decyzji.

Nie sposób przy tym znaleźć przepisu, który zabraniałby organom podatkowym, w szczególności samorządowym, korzystania z doradztwa prawnego. Takie usługi są powszechną praktyką i obejmują różne aspekty funkcjonowania tych organów. Niewątpliwie jednak organy podatkowe nie mogą przekazywać swoich kompetencji podmiotom trzecim. Nie mogą, na przykład, zlecić kancelarii przeprowadzenia oględzin dokumentów w siedzibie podatnika, przesłuchania świadka czy wydania decyzji w swoim imieniu.

Mogą natomiast korzystać z doradztwa prawnego, w ramach którego uzyskują informacje o regulacjach dotyczących np. oględzin, lub mogą zlecić przygotowanie – według własnych wytycznych – projektu decyzji kończącej postępowanie. W ten sposób nie przekazują nikomu swoich kompetencji.

Z opinii czy projektu dokumentu organ może, ale nie musi korzystać. Ba – może go nawet ostatecznie nie skierować do podatnika. A jeżeli uzna dany projekt za w pełni odpowiadający zleceniu i podpisze go, kierując do podatnika, to trudno uznać, że dochodzi w ten sposób do naruszenia jakichkolwiek przepisów postępowania. W takiej sytuacji to organ podatkowy decyduje o skierowaniu pisma o określonej treści do podatnika.

Takie stanowisko potwierdza również najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok z 30 stycznia 2025 r., sygn. akt III FSK 1155/24).

Doradcy podatkowi wspierający organy podatkowe. Tajemnica skarbowa jest zachowana

Wykorzystanie usług wsparcia prawnego przez organy podatkowe nie stanowi również naruszenia tajemnicy skarbowej. Zgodnie z art. 294 Ordynacji podatkowej, obowiązek zachowania tej tajemnicy spoczywa na różnych kategoriach osób. W § 4 tego przepisu wskazano ponadto, że do przestrzegania tajemnicy zobowiązane są także inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową. Jest to katalog otwarty, obejmujący również podmioty realizujące na rzecz organów podatkowych zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, jak np. biegli powoływani przez organ czy też podmioty zapewniające wsparcie prawne.