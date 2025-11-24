Aktualizacja: 24.11.2025 14:02 Publikacja: 24.11.2025 13:16
Przepisy dotyczące blokowania nielegalnych treści zawarte w ustawie wprowadzającej DSA to nie cenzura - pisze dr Paweł Litwiński
Foto: Adobe Stock
Cenzura – w ślad za Słownikiem Języka Polskiego PWN to „urzędowa kontrola publikacji, widowisk teatralnych, audycji radiowych itp., oceniająca je pod względem politycznym lub obyczajowym”. Cenzury prewencyjnej, a więc mechanizmu uzależniającego opublikowanie lub wyemitowanie określonego przekazu od uprzedniego przyzwolenia organu władzy publicznej, zakazuje Konstytucja RP w art. 54.
Cenzura kojarzy się nam jednoznacznie – z urzędem z siedzibą przy ulicy Mysiej, jakże charakterystycznym dla lat słusznie minionych. Tymczasem w ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej pojawiło się mnóstwo zarzutów dotyczących chęci wprowadzenia w naszym kraju cenzury właśnie, pod przykrywką wdrożenia unijnego Aktu o usługach cyfrowych (Digital Service Act, w skrócie DSA). Czy więc ustawa, którą 21 listopada uchwalił Sejm, oznacza reaktywację Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk? Nie, a wręcz przeciwnie.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, bo to wokół niej krążą zarzuty o cenzurę mediów, została przyjęta w związku z koniecznością wdrożenia przez Polskę przepisów wspomnianego DSA. To unijne rozporządzenie, którego celem jest m.in. walka z nielegalnymi treściami w internecie i przeciwdziałanie zbyt szerokiej władzy platform internetowych, czyli wielkich, prywatnych przedsiębiorców, takich jak choćby Meta (Facebook, Instagram), od których jednostronnych decyzji zależy to, co na ich platformach się pojawia, a co nie.
Czytaj więcej
Czy można uzależniać zawarcie umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych? Model „...
Nasz kraj, przyjmując ustawę wprowadzającą DSA, zdecydował się zawrzeć w niej przepisy o krajowej procedurze wydawania nakazów blokowania treści dotyczących określonych przestępstw, których w ustawie wyliczono 27. Nie ma tutaj mowy o cenzurze – jest mowa o blokowaniu treści, które i tak są nielegalne, a ten stan nielegalności wynika z obowiązujących od dawna regulacji. Nie ma też mowy o uznaniowości blokującego, bo nakaz może dotyczyć wyłącznie treści dotyczących przestępstw wyliczonych w formie zamkniętego katalogu: będzie mógł zostać wydany w przypadku treści dotyczących takich przestępstw, jak handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne małoletnich, oszustwa internetowe, kradzież tożsamości, zlecenie zabójstwa czy namawianie do samobójstwa. Przykładowo, jeżeli ktoś opublikuje wpis, że poszukuje zabójcy na swoje zlecenie albo potencjalny zabójca będzie próbował reklamować swoje usługi, to policja, prokurator lub każdy z nas będzie mógł złożyć wniosek o zablokowanie takich treści, a prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł wydać decyzję nakazującą blokadę. Co dodatkowo istotne, będzie się to odbywało w stosunkowo krótkim czasie (dwa dni w przypadku wniosku policji lub prokuratora, a siedem dni w przypadku użytkownika platformy), a od nakazu zablokowania treści będzie przysługiwało prawo odwołania do sądu (do polskiego sądu, dodajmy).
No dobrze, powie ktoś, ale po co wprowadzać te przepisy, skoro platformy same dbają o to, żeby nie rozpowszechniać u siebie tego, co nielegalne? Dbają, oczywiście – problem w tym, że robią to na swoich zasadach, przez siebie określanych i zmienianych, których treść bywa czasem nieco niejasna (któż nie słyszał o „standardach społeczności” w przypadku Mety). Decyzja o usunięciu (lub o nieusuwaniu) określonej treści jest wyrazem jednostronnej decyzji danej platformy i i nie ma od niej jakiejkolwiek procedury odwoławczej poza możliwością skierowania sprawy na ogólnych zasadach do sądu, co trwa i kosztuje.
Czytaj więcej
Teza 1: Prawo nie pozwala na szybkie i skuteczne ściganie hejtu w internecie. Niezbędne jest wprowadzenie instytucji tzw. ślepego pozwu.
Teza 2: Należy zobowiązać platformy społecznościowe do wypłacania odszkodowań ofiarom hejtu – o ile nie udowodnią, że dołożyły wszelkich (a nie pozorowanych) starań, aby szkalowaniu i poniżaniu danej osoby zapobiec.
Zablokowana przez Meta w 2018 r. Społeczna Inicjatywa Narkopolityki do dzisiaj, a mamy koniec 2025 r., nie odzyskała dostępu do swojego profilu na Facebooku mimo wygranej (nieprawomocnie) przed polskim sądem. Z drugiej strony, ilu z nas zdarzało się zgłaszać jako nielegalne treści na przeróżnych platformach, a ilu udało się doprowadzić do ich zablokowania? A gdy spotkaliśmy się z odmową, czy otrzymaliśmy jasne i zrozumiałe uzasadnienie decyzji, czy tylko odwołanie do „obowiązujących standardów”?
Przepisy dotyczące blokowania nielegalnych treści zawarte w ustawie wprowadzającej DSA to nie cenzura – to próba (czy będzie skuteczna, to przyszłość pokaże) odzyskania suwerenności przez nasze państwo w stosunku do tego, do czego my wszyscy w naszym kraju mamy dostęp w sieci Internet. To, mówiąc obrazowo, próba skończenia ze swoistym eksterytorialnym statusem platform internetowych – przy czym, o ile w prawie międzynarodowym eksterytorialny status musi wynikać z odpowiednich umów, o tyle w tym przypadku wynika tylko i wyłącznie z władzy nad medium, jakim jest Internet, sprawowanej przez największych graczy. A ponieważ mamy już za sobą nieudane próby rozwiązania tego problemu oparte na porozumieniu z platformami (przypomnę umowę zawartą w 2018 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji z „przedstawicielami Facebooka”), ingerencja ustawodawcy wydaje się naturalnym kolejnym krokiem.
Autor jest doktorem, adwokatem, partnerem w Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Cenzura – w ślad za Słownikiem Języka Polskiego PWN to „urzędowa kontrola publikacji, widowisk teatralnych, audycji radiowych itp., oceniająca je pod względem politycznym lub obyczajowym”. Cenzury prewencyjnej, a więc mechanizmu uzależniającego opublikowanie lub wyemitowanie określonego przekazu od uprzedniego przyzwolenia organu władzy publicznej, zakazuje Konstytucja RP w art. 54.
Cenzura kojarzy się nam jednoznacznie – z urzędem z siedzibą przy ulicy Mysiej, jakże charakterystycznym dla lat słusznie minionych. Tymczasem w ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej pojawiło się mnóstwo zarzutów dotyczących chęci wprowadzenia w naszym kraju cenzury właśnie, pod przykrywką wdrożenia unijnego Aktu o usługach cyfrowych (Digital Service Act, w skrócie DSA). Czy więc ustawa, którą 21 listopada uchwalił Sejm, oznacza reaktywację Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk? Nie, a wręcz przeciwnie.
Konsekwencją oportunizmu orzeczniczego ETPC jest pogłębianie się bezładu w sądownictwie, który objawia się podwa...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Czy można uzależniać zawarcie umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych? Model „pay or ok” wcią...
Pojawiła się nowa wykładnia językowa mająca uzasadniać istnienie obowiązku prezydenta powołania sędziów na wnios...
Na ironię zakrawa fakt, że 900 skarg, które Trybunał w Strasburgu odłożył na później, bo rząd nie jest w stanie...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Zaproponowany właśnie projekt nowelizacji przepisów o kontroli operacyjnej to oczywiście krok w dobrą stronę. Pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas