Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

USA wycofują się z 66 organizacji międzynarodowych. Trump ogranicza globalną współpracę

Stany Zjednoczone opuszczą 66 organizacji, agencji i komisji międzynarodowych, w tym kluczowe instytucje powiązane z ONZ – wynika z decyzji administracji prezydenta Donalda Trumpa. To kolejny krok w kierunku ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w globalną współpracę.

Publikacja: 08.01.2026 14:18

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarqu

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Stany Zjednoczone zdecydowały się opuścić 66 organizacji międzynarodowych?
  • Jakie są konsekwencje wycofania się USA z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu?
  • W jaki sposób decyzje administracji Trumpa wpłyną na globalną walkę ze zmianami klimatu?
  • Jakie priorytety w międzynarodowej polityce USA pozostają niezmienione pomimo ograniczenia współpracy z ONZ?

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zawieszające amerykańskie wsparcie finansowe i instytucjonalne dla kilkudziesięciu podmiotów międzynarodowych. Decyzja zapadła po przeglądzie udziału USA we wszystkich organizacjach międzynarodowych, w tym strukturach związanych z Organizacją Narodów Zjednoczonych – poinformował Biały Dom.

Znaczna część instytucji objętych decyzją to agencje, komisje i ciała doradcze ONZ, zajmujące się m.in. klimatem, rynkiem pracy, migracją i prawami człowieka. Administracja Trumpa uznaje je za promujące inicjatywy związane z różnorodnością i tzw. „woke agenda”.

– Administracja Trumpa uznała te instytucje za zbędne, źle zarządzane, marnotrawiące środki lub stanowiące zagrożenie dla suwerenności, wolności i dobrobytu Stanów Zjednoczonych – oświadczył sekretarz stanu Marco Rubio.

Reklama
Reklama

Decyzja o wycofaniu się z organizacji promujących współpracę międzynarodową zapada w momencie, gdy administracja Trumpa zaostrza politykę zagraniczną, podejmując działania militarne lub formułując groźby, które niepokoją zarówno sojuszników, jak i przeciwników USA. W ostatnim czasie Waszyngton sygnalizował m.in. gotowość przejęcia Grenlandii oraz podejmował działania wobec władz Wenezueli.

– To krystalizacja podejścia USA do multilateralizmu: „albo na naszych warunkach, albo wcale” – ocenił w rozmowie z AP Daniel Forti z International Crisis Group. – To bardzo wyraźna wizja współpracy międzynarodowej podporządkowanej interesom Waszyngtonu – dodał.

Eksperci podkreślają, że jest to poważne odejście od polityki poprzednich administracji, zarówno republikańskich, jak i demokratycznych i kolejny cios dla ONZ, która już wcześniej była zmuszona do redukcji programów i zatrudnienia.

Czytaj więcej

Frank-Walter Steinmeier
Polityka
Niemiecki prezydent krytykuje politykę USA. „Zagrożony porządek światowy”

WHO, UNESCO i UNRWA. Amerykanie ograniczają swój udział w międzynarodowych instytucjach

Obecna decyzja władz w Waszyngtonie wpisuje się w szerszy schemat wycofywania się USA z globalnych instytucji. Wcześniej administracja Trumpa zawiesiła wsparcie m.in. dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), UNRWA – agencji ONZ ds. uchodźców palestyńskich, Rady Praw Człowieka ONZ oraz UNESCO.

USA przyjęły także selektywne podejście do opłacania składek członkowskich, finansując jedynie te działania ONZ, które – zdaniem Białego Domu – bezpośrednio służą interesom Ameryki.

Reklama
Reklama

Jedną z najważniejszych decyzji jest wycofanie się USA z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – traktatu z 1992 r., który stanowi podstawę Porozumienia paryskiego. Trump, który wielokrotnie określał zmiany klimatu jako „mistyfikację”, już wcześniej wycofał USA z Porozumienia paryskiego po powrocie do Białego Domu.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump: Jedynym narodem, którego Chiny i Rosja się boją, są odbudowane przeze mnie USA

Była doradczyni ds. klimatu Białego Domu Gina McCarthy nazwała decyzję „krótkowzroczną i kompromitującą”.

– Ta administracja rezygnuje z wpływu na biliony dolarów inwestycji i decyzji, które mogłyby wzmocnić amerykańską gospodarkę i chronić kraj przed kosztownymi katastrofami klimatycznymi – oceniła McCarthy.

Zdaniem naukowców brak zaangażowania USA, jednego z największych emitentów gazów cieplarnianych, utrudni globalną walkę ze zmianami klimatu i może zachęcić inne państwa do opóźniania własnych działań.

USA koncentrują się na rywalizacji z Chinami

USA opuszczą również Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), zajmujący się zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym. Agencja ta od lat jest krytykowana przez Partię Republikańską, która oskarża ją o udział w „przymusowych aborcjach”, m.in. w Chinach. Zarzuty te nie zostały potwierdzone w audytach przeprowadzonych za prezydentury Joe Bidena.

Reklama
Reklama

Decyzje administracji Trumpa już wcześniej doprowadziły do zamknięcia wielu projektów organizacji pozarządowych, po znaczącym ograniczeniu środków pomocy zagranicznej przez USAID.

Mimo szerokiego odwrotu administracja Trumpa podkreśla, że nie rezygnuje całkowicie z ONZ. Waszyngton chce koncentrować środki tam, gdzie widzi rywalizację z Chinami, m.in. w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym, Międzynarodowej Organizacji Morskiej czy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Flaga Danii w Nuuk, stolicy Grenlandii
Polityka
Grenlandia bez Danii? Opozycja chce bezpośrednich rozmów z USA
Frank-Walter Steinmeier
Polityka
Niemiecki prezydent krytykuje politykę USA. „Zagrożony porządek światowy”
Lotniskowiec USS Gerald Ford został skierowany przez USA w rejon Wenezueli
Polityka
Amerykanista: Wnioski dla Władimira Putina z interwencji w Wenezueli nie są optymistyczne
Demonstracja w obronie suwerenności Wenezueli na terenie Kolumbii
Polityka
Jak długo USA chcą kontrolować Wenezuelę? Donald Trump: Czas pokaże
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Kyryło Budanow, nowy szef kancelarii prezydenta Ukrainy
Polityka
Wielka rekonstrukcja w Kijowie. Ukraiński politolog: Wołodymyr Zełenski demonstruje siłę
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama