Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Stany Zjednoczone zdecydowały się opuścić 66 organizacji międzynarodowych?

Jakie są konsekwencje wycofania się USA z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu?

W jaki sposób decyzje administracji Trumpa wpłyną na globalną walkę ze zmianami klimatu?

Jakie priorytety w międzynarodowej polityce USA pozostają niezmienione pomimo ograniczenia współpracy z ONZ?

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zawieszające amerykańskie wsparcie finansowe i instytucjonalne dla kilkudziesięciu podmiotów międzynarodowych. Decyzja zapadła po przeglądzie udziału USA we wszystkich organizacjach międzynarodowych, w tym strukturach związanych z Organizacją Narodów Zjednoczonych – poinformował Biały Dom.

Znaczna część instytucji objętych decyzją to agencje, komisje i ciała doradcze ONZ, zajmujące się m.in. klimatem, rynkiem pracy, migracją i prawami człowieka. Administracja Trumpa uznaje je za promujące inicjatywy związane z różnorodnością i tzw. „woke agenda”.

– Administracja Trumpa uznała te instytucje za zbędne, źle zarządzane, marnotrawiące środki lub stanowiące zagrożenie dla suwerenności, wolności i dobrobytu Stanów Zjednoczonych – oświadczył sekretarz stanu Marco Rubio.