Jedną z metod spełnienia postulatu stanowi właśnie podwyższenie kwoty zasiłku na powrót. Bo, jak tłumaczył minister migracji Johan Forssel z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, znacznie wyższa kwota świadczenia to szansa „na nowy start dla osób, które nie znalazły sobie miejsca w Szwecji albo które nie chcą się zintegrować”. Ustalając wysokość zasiłku rząd zmienił też zasady mające zmniejszyć ryzyko oszustw, nadużyć i błędnych transferów. Urząd Migracji będzie miał dostęp do rejestru karnego oraz rejestru osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, by weryfikować, czy kryteria uzyskania świadczenia zostały spełnione.

By otrzymać zapomogę, należy posiadać ważny paszport i nie być zadłużonym. Nie mogą o nią występować osoby ze szwedzkim obywatelstwem, pochodzące z krajów UE i Ukraińcy, którym przyznano prawo pobytu w oparciu o dyrektywę w sprawie masowych przesiedleń. A świadczenie mające ułatwić azylantom powrót wprowadzono tu już w 1984 r.

Do prowadzenia dialogu z samorządami gmin na temat dobrowolnych powrotów wyznaczono krajową koordynatorkę Teresę Zetterblad. Jej misja natrafiła jednak na przeszkody.

Kto chce być Jokkmokkańczykiem, czyli szwedzkie samorządy nie chcą pozbywać się imigrantów

We wrześniu koordynatorka rozesłała do wszystkich 290 gmin kraju pismo z propozycją spotkania i porozmawiania na temat skonsolidowania prac nad dobrowolnymi powrotami migrantów do swojej ojczyzny lub innego kraju. Jednak w odpowiedzi na zaproszenie do tej pory otrzymała odpowiedź „Dziękuję. Ale nie” od co najmniej 75 samorządów. – Dla nas jest ważne, by wszyscy, którzy się odnaleźli w naszym mieście, czuli że są mile widziani – mówił członek władz Malmö, Sedat Arif z partii Socjaldemokratów. Nie inaczej było w stolicy. „Dostrzegamy ryzyko, że ludzie poczują się niechciani”, zadeklarowało z kolei miasto Sztokholm.

Pierwszą gminą, która zaproszenie na rozmowy z reprezentantką rządu zbojkotowała, był Jokkmokk położony za kręgiem polarnym w Laponii w okręgu Norrbotten. Jokkmokk liczy 4700 mieszkańców i znane jest z corocznie organizowanego zimowego festiwalu. – Nie mamy potrzeby prowadzenia dialogu z koordynatorką, bo potrzebujemy wszystkich ludzi w naszej gminie – mówi „Rzeczpospolitej” przewodniczący rady gminy, Roland Boman, obecnie należący do partii „Przyszłość w Gminie Jokkmokk”. Boman podkreśla, że cały okręg administracyjny Norrbotten jest uzależniony od osób chętnych do podjęcia tu zatrudnienia. – Z tego względu nie jesteśmy zainteresowani wpływaniem na mieszkańców, by się stąd wyprowadzali – wyjaśnia. – Migranci zainteresowani zasiłkiem na powrót mogą sami wykazać inicjatywę i rozmawiać o tym z rządem – dodaje.