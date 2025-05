Kristersson przyznał, że metoda ta wielu osobom się nie spodoba, ale podkreślił podstawowy problem. – Nie sądzę, aby była to metoda skuteczna w przypadku wielu osób, ale mamy problem z integracją, a jeśli osoby, które mają prawo do pobytu w Szwecji, ale zasadniczo nie integrują się i nie doceniają szwedzkiego stylu życia, to przynajmniej zastanowią się nad powrotem do kraju pochodzenia – wyjaśnił. Nowy program szwedzkiego rządu ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

Kristersson wyraził również zdecydowane poparcie dla regulowanej polityki migracyjnej, takiej jak pakt migracyjny UE, i podkreślił, że osoby, którym odmówiono azylu, nie powinny pozostawać w Europie. – Obecnie około 80 proc. osób, które otrzymały negatywną decyzję w sprawie azylu, pozostaje w Europie. W Szwecji jest to po prostu nie do przyjęcia. Udało nam się to ograniczyć i obecnie około 20 proc. osób, które otrzymały negatywną decyzję, pozostaje w kraju, mimo że nie powinny. Musimy więc bezwzględnie przejąć kontrolę nad migracją – stwierdził premier.

Zauważył, że nastawienie w całej Europie ulega radykalnej zmianie, co może ułatwić podejmowanie decyzji politycznych w zakresie polityki migracyjnej. Komisja Europejska zaproponowała niedawno środki mające na celu zwiększenie skuteczności repatriacji nielegalnych migrantów.