„Mordercy stają się narodowymi bohaterami Rosji. (…) To pokazuje, jak mocno rozeszły się nasze kraje” – skomentował wyniki tych badań Międzynarodowy Kijowski Instytut Socjologiczny. W Rosji pozytywnie odnosi się do Stalina 63 proc. pytanych, w Ukrainie – 4 proc. W 2012 roku stosunek do „Wielkiego Językoznawcy” był w Rosji i Ukrainie podobny (28 proc. do 23 proc.). Od tego czasu różnica co roku jest coraz większa.

– W latach 2011-2012, za prezydentury Dmitrija Miedwiediewa, jeszcze pozytywnie przedstawiano ostatniego cara Mikołaja II i Michaiła Gorbaczowa, potem o nich postarano się zapomnieć – przypomina jeden z rosyjskich historyków.

Część rosyjskiej biurokracji jeszcze się waha, czy pokochać Stalina

Obecnie znaczna część rosyjskiego aparatu biurokratycznego wspiera wszelkie inicjatywy upamiętniania Stalina i przedstawiania go w pozytywnym świetle. Ale nie wszędzie. – Pomniki Stalinowi stawiają w naszym kraju z dużym trudem. Za każdym razem to był ludowy poryw. (…) Różnego rodzaju niedobici liberałowie sprzeciwiają się temu – mówi adwokat Dmitrij Arganowski, który teraz chce bronić gubernatora Wołogdy. Prokuratura bowiem zwróciła się do sądu o wydanie nakazu rozebrania pomnika odsłoniętego przez Filimonowa.

Czytaj więcej Polityka Rosja: Stalin w materiałach wyborczych W trakcie kampanii wyborczej do Dumy wielu kandydatów używa jako własnej reklamy portretów i symb...

– Nasz (autorytarny) system polityczny unika ryzyka. (…) System rządzi za pośrednictwem kręgów ludzi wciągniętych w proces podejmowania i wykonywania decyzji: lider, jego najbliższe otoczenie, wyżsi rangą biurokraci, średnia i niższa biurokracja, a na samym dole obywatele, którzy powinni słuchać i wykonywać polecenia. (…) Ale system boi się dysfunkcji: wydajesz polecenie i nic się nie dzieje. Sabotaż – tak socjolog Jekaterina Szulman opisuje ostrożny sposób działania Kremla zarówno przy podejmowaniu politycznych decyzji, jak i rozkręcaniu kultu Stalina.