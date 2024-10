W Rosji stanie kolejny pomnik Józefa Stalina. "Uznanie osiągnięć"

Gieorgij Filimonow, gubernator obwodu wołogodzkiego, zdecydował, że w mieście Wołogda, leżącym około 450 kilometrów na północ od Moskwy, stanie nowy pomnik Józefa Stalina – informuje agencja Reutera. To nie pierwsze miasto w Rosji, w którym znajduje się pomnik sowieckiego dyktatora – w kraju jest ich już co najmniej sto.

Jak napisał w mediach społecznościowych Gieorgij Filimonow, decyzja władz obwodu "to odpowiedź na apele społeczeństwa". "Z całym zrozumieniem dla niejednoznacznej interpretacji roli danej osoby, powinniśmy uznawać jej wielkie osiągnięcia, znać historię swojego kraju, oddawać jej szacunek i być z niej dumni" - zaznaczył.

Gubernator opublikował w sieci nagranie wideo, na którym widać robotników dokonujących ostatnich poprawek przy pomniku. Monument Józefa Stalina stanie w pobliżu domu, w którym od 1911 do 1912 roku mieszkał sowiecki dyktator. Był to okres, w którym został on zesłany do prowincji za działalność rewolucyjną – zauważa agencja Reutera. Pomnik ma być wielkości człowieka.

Filimonow zapowiedział także, że istnieją plany postawienia w mieście pomnika Iwana IV Groźnego – rosyjskiego cara z XVI wieku z dynastii Rurykowiczów, syna Wasyla III i Heleny Glińskiej.