Lista klientów Jeffreya Epsteina

Wcześniej Donald Trump obwieścił, że stracił wiarę w część swoich zwolenników, którzy – jak stwierdził –„dali się wciągnąć w mistyfikację” Demokratów dotyczącą sprawy Epsteina. Ocenił też, że nie jest to temat, którym opinia publiczna powinna się zajmować.

Oskarżenia o wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt i handel kobietami wobec Jeffreya Epsteina pojawiły się w 2006 roku. zaraz potem Epstein został aresztowany. W 2008 roku, w ramach ugody z prokuraturą, Epstein przyznał się do części zarzutów i został skazany na 18 miesięcy więzienia. Został zwolniony po 13 miesiącach, w większości odbywając karę w programie pracy na wolności. Ponownie aresztowano go 6 lipca 2019 roku. 8 lipca 2019 roku Epstein usłyszał nowe zarzuty dotyczące handlu seksualnego nieletnimi, za co groziło mu do 45 lat pozbawienia wolności. Zmarł w 2019 roku w więzieniu.

W ubiegłym tygodniu prokurator generalna Bondi ogłosiła, że śledztwo w sprawie Epsteina nie wykazało, by istniała lista jego klientów, której opublikowanie obiecywała. Resort sprawiedliwości zapowiedział, że nie będą publikowane żadne nowe dokumenty w tej sprawie.

Wywołało to podziały w środowisku Republikanów i oburzenie w protrumpowskim ruchu MAGA. Prawicowi blogerzy, dziennikarze i influencerzy zaczęli domagać się odwołania Pam Bondi oraz Johna Ratcliffe'a, dyrektora CIA, i oskarżyli administrację o ukrywanie prawdy o śmierci Epsteina, który, według wcześniejszych ustaleń, miał popełnić samobójstwo w areszcie w 2019 roku.