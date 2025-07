Berlin i Londyn podpisały traktat Kensington. Największy od czasu II wojny światowej

Kanclerz Merz zapowiedział, że do końca 2025 roku zostaną zmienione niemieckie przepisy, aby ułatwić ściganie takich zjawisk, bowiem obecnie migracja spoza Unii Europejskiej nie jest traktowana jako przestępstwo na terenie Niemiec. Dodatkowo w ramach szerszej europejskiej współpracy z Francją, Wielka Brytania wprowadza pilotażowy program „jeden za jednego”, polegający na przekazywaniu migrantów przybywających małymi łodziami do Francji w zamian za przyjmowanie osób ubiegających się o azyl.

Z Berlina do Londynu pociągiem bez przesiadki

Istotną częścią porozumienia jest plan uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Londynem a Berlinem. Choć realizacja tej inwestycji planowana jest w perspektywie około dziesięciu lat, nie będzie wymagać budowy zupełnie nowej linii kolejowej. Zamiast tego, celem porozumienia jest usunięcie wszelkich barier formalnych i technicznych, które obecnie uniemożliwiają funkcjonowanie takiego połączenia. Powstanie specjalna grupa zadaniowa, która opracuje m.in. rozwiązania dotyczące kontroli granicznych, wzorowanych na systemie Eurostar ułatwiającym podróże między Wielką Brytanią a kontynentalną Europą przez Kanał La Manche.

W chwili obecnej podróż pociągiem z Londynu do Berlina wymaga najczęściej co najmniej jednej przesiadki – najpopularniejsze miasto na przesiadkę to Amsterdam lub Bruksela. Eurostar niedawno ogłosił wznowienie bezpośrednich rejsów do Frankfurtu i Kolonii, lecz na razie bez połączenia końcowego do Berlina. Nowa umowa ma zmienić tę sytuację i otworzyć pasażerom proste, szybkie oraz ekologiczne połączenie między sercami obu państw.

Poza kwestią połączenia kolejowego kraje uzgodniły też wdrożenie elektronicznych terminali granicznych – tzw. e-bramek, które już od sierpnia 2025 roku mają ułatwić życie osobom często podróżującym. Będzie to ułatwienie szczególnie cenne dla biznesmenów, studentów i osób pracujących transgranicznie.