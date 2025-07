Polska – dzięki wielomiliardowym inwestycjom w uszczelnienie granicy polsko-białoruskiej, ulokowaniu 10 tys. funkcjonariuszy służb pracujących 24 godziny na dobę oraz wprowadzeniu pod koniec marca zawieszenia prawa do azylu – zmniejszyła 30-krotnie liczbę nielegalnej imigracji od strony Białorusi. Ale nie zablokowała jej całkowicie. Według granicznych statystyk, które poznała „Rzeczpospolita”, w ciągu sześciu miesięcy tego roku na całym odcinku granicy polsko-białoruskiej odnotowano ponad 15 tys. prób jej nielegalnego przekroczenia (rok wcześniej było to blisko 20,5 tys. prób). Z tej liczby ok. 5 proc. – jak szacują służby – pokonało barierę lub w innym miejscu przekroczyło granicę i nie zostało ujętych bezpośrednio na linii granicy państwowej. To właśnie ta grupa rusza dalej do państw Europy, głównie Niemiec, ale też Wielkiej Brytanii czy Francji. Daje to więc ok. 750 osób, za które Polska formalnie odpowiada i które zgodnie z nową polityką migracyjną mogliby zostać zawróceni do naszego kraju. Co z resztą?

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

W Polsce spada nielegalna migracja, na Litwie i Łotwie – rośnie

Wszystko wskazuje na to, że presja migracyjna na odcinku granicy z Białorusią przeniosła się – w znacznej części – z Polski na państwa nadbałtyckie – Litwę oraz Łotwę. – Problemem jest głównie granica łotewska, praktycznie niekontrolowana – mówią nam polscy pogranicznicy. Kiedy w tym roku Polska zanotowała blisko 30-proc. spadek liczby prób przekroczenia granicy, służby litewskie odnotowały trzykrotny wzrost, a łotewskie – ponad dwukrotny wzrost. Liczba zatrzymanych migrantów na granicy z Litwą w porównaniu z tym samego okresem 2024 r. wzrosła ponad dwukrotnie (ze 183 do 412) i osiągnęła poziom zbliżony do liczby zatrzymanych w całym roku 2024 (432) – to dane niepełne, bo sprzed wprowadzenia kontroli na granicy 7 lipca.

Efekty kontroli wjazdu do Polski? Nie tak imponujące w wynikach, jak można by się spodziewać.

W ciągu pierwszej doby od wprowadzenia kontroli wjazdu do Polski na odcinku z Litwą skontrolowano 7,9 tys. osób, ale odmowę wjazdu otrzymał tylko jeden obywatel Algierii. Zatrzymano także czterech Afgańczyków, których nielegalnie przewoził estoński kierowca. Zostali oni w ramach przyspieszonej readmisji oddani stronie litewskiej. W punktach granicznych z Niemcami skontrolowano 4,4 tys. osób – i tylko jednemu cudzoziemcowi bez paszportu nakazano powrót do Niemiec.

W całej Polsce funkcjonariusze Straży Granicznej odmówili w poniedziałek, 7 lipca wjazdu prawie 90 cudzoziemcom i zobowiązali do powrotu ponad 50 cudzoziemców – głównie na granicy z Ukrainą.