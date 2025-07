– Wygląda na to, że i kierowca, i pasażerowie sądzili, że jeszcze zdążą przekroczyć granicę przed wprowadzeniem tymczasowych kontroli. Nie udało im się, zostali zatrzymani. Trwają czynności mające ustalić między innymi to, czy estoński kierowca współdziałał w przemycie migrantów – mówi nam ppor. SG Konrad Szwed z biura prasowego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Z kolei na granicy z Niemcami – jak podała SG – odmówiono wjazdu jednej osobie. Jak ustaliliśmy, był to obywatel Syrii, legalnie przebywający w Niemczech (miał tam zgodę na pobyt) – nie wpuszczono go do Polski, ponieważ nie miał przy sobie paszportu – twierdził, że go zapomniał.

Tymczasowe kontrole objęły 52 przejścia na granicy zachodniej oraz 13 na granicy polsko-litewskiej. Tak jak wcześniej zapowiadano, mają one charakter wybiórczy.

Na cel wzięto zwłaszcza busy i inne samochody mogące przewozić więcej pasażerów

Sposób zorganizowania miejsc do kontroli od strony technicznej jest różny.

– Każde przejście graniczne jest inne, sposób zorganizowania kontroli zależy więc od warunków na danym przejściu. Są więc zwężenia, które nieco spowalniają ruch, i pozwalają dokładniej przyjrzeć się przejeżdżającym pojazdom, ich kierowcom i pasażerom. Są także wyznaczone osobne miejsca, gdzie odbywa się sprawdzenie wytypowanych pojazdów – tłumaczy nam Konrad Szwed. – Jednym z pierwszych widocznych elementów tych przygotowań jest ustawienie kontenera na autostradzie A4, w pobliżu granicy z Niemcami – pełni on funkcję punktu kontrolnego i ma służyć funkcjonariuszom Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu jako „mobilne biuro” do przeprowadzania czynności kontrolnych – mówi i dodaje, że kontrole nie spowodowały dotychczas większych utrudnień w ruchu, odbywają się płynnie, nie ma zatorów.