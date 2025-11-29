Reklama
Sondaż. Druga kadencja Karola Nawrockiego? Stała linia podziału wśród Polaków

Polacy odpowiedzieli na pytanie United Surveys, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Karol Nawrocki wygra kolejne wybory prezydenckie. Sondaż dla Wirtualnej Polski.

Publikacja: 29.11.2025 16:07

Agnieszka Kazimierczuk

Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 43,8 proc. badanych. W tej grupie 20,7 proc. zgadza się z tym stwierdzeniem zdecydowanie, a 23,1 proc. - raczej.

Przeciwnego zdania jest jedna trzecia badanych – 33,7 proc. Wśród nich dokładnie taka sama grupa, 20,7 proc., zdecydowanie się ze stwierdzeniem nie zgadza, a raczej nie – 13 proc. 

Ponad jedna piąta respondentów – 22,5 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii. 

Wśród wyborców opozycji dominuje optymizm

Znacznie wyraźniejsze różnice widać, gdy opinie wyborców uporządkujemy według sympatii politycznych. Wyborcy obecnej opozycji, a więc sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w zdecydowanej większości wierza w ponowną wygrana Nawrockiego.

Takiego zdania jest aż 76 proc. respondentów z tej grupy. Wśród nich 47 proc. zdecydowanie zgadza się z pytaniem zawartym w stwierdzeniu, a 29 proc. - raczej. 

Tylko 11 proc. zwolenników opozycji udzieliło odpowiedzi przeczącej – wśród nich tylko 1 proc. zgadza się raczej. 

13 proc. respondentów z grupy wyborców opozycji nie ma zdania na ten temat. 

Zwolennicy obozu rządzącego nie wierzą w zwycięstwo Nawrockiego 

Wśród wyborców rządzącej koalicji opinie są odwrotne, choć i wśród nich 1 proc. zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem zawartym w pytaniu – czy Nawrocki wygra kolejne wybory. Raczej zgadza się 15 proc.

Znacznie większa grupa, bo 71 proc., jest przeciwnego zdania. Wśród pytanych z tej grupy zdecydowanie negatywnej odpowiedzi udzieliło 47 proc. pytanych,  raczej negatywnej – 24 proc.

Podobnie jak w grupie badanych wyborców opozycji, także 13 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii. 

Wyborcy o nieokreślonych preferencjach zdecydowanie niezdecydowani

W grupie ankietowanych, którzy nie deklarują poparcia ani dla rządzących, ani dla opozycji, dominuje brak zdecydowania. Ponad połowa pytanych z tej grupy, 56 proc., nie potrafiło udzielić odpowiedzi na zadane w sondażu pytanie. 

23 proc. pytanych w tej grupie uważa, że Nawrocki raczej wygra kolejne wybory. Nikt nie udzielił odpowiedzi zdecydowanie pozytywnej. 

4 proc. uważa, że obecny prezydent nie będzie zasiadał w pałacu Prezydenckim przez kolejna kadencję, a raczej uważa tak 17 proc. 

Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich z przewagą niespełna 2 pkt. proc. Otrzymał 50,89 proc., uzyskując 10 606 628 głosów, a jego rywal Rafał Trzaskowski - 49,11 proc. i 10 237 177 głosów. 

W pierwszej turze sytuacja  była odwrotna. Nawrocki zajął drugie miejsce, popierany przez 29,54 proc. głosujących (5 790 804 głosy), a Rafał Trzaskowski wygrał druga turę z wynikiem 31,36 proc., czyli głosami 6 147 797 osób.

Źródło: rp.pl

Polityka Wybory Wybory prezydenckie w Polsce Sondaże i badania Osoby Karol Nawrocki

