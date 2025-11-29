Sondaż. Druga kadencja Karola Nawrockiego? Stała linia podziału wśród Polaków

Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 43,8 proc. badanych. W tej grupie 20,7 proc. zgadza się z tym stwierdzeniem zdecydowanie, a 23,1 proc. - raczej.

Przeciwnego zdania jest jedna trzecia badanych – 33,7 proc. Wśród nich dokładnie taka sama grupa, 20,7 proc., zdecydowanie się ze stwierdzeniem nie zgadza, a raczej nie – 13 proc.

Ponad jedna piąta respondentów – 22,5 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii.

Wśród wyborców opozycji dominuje optymizm

Znacznie wyraźniejsze różnice widać, gdy opinie wyborców uporządkujemy według sympatii politycznych. Wyborcy obecnej opozycji, a więc sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w zdecydowanej większości wierza w ponowną wygrana Nawrockiego.