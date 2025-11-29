Sondaż. Druga kadencja Karola Nawrockiego? Stała linia podziału wśród Polaków

Aktualizacja: 29.11.2025 16:57 Publikacja: 29.11.2025 16:07
Karol Nawrocki
Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 43,8 proc. badanych. W tej grupie 20,7 proc. zgadza się z tym stwierdzeniem zdecydowanie, a 23,1 proc. - raczej.
Przeciwnego zdania jest jedna trzecia badanych – 33,7 proc. Wśród nich dokładnie taka sama grupa, 20,7 proc., zdecydowanie się ze stwierdzeniem nie zgadza, a raczej nie – 13 proc.
Ponad jedna piąta respondentów – 22,5 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii.
Znacznie wyraźniejsze różnice widać, gdy opinie wyborców uporządkujemy według sympatii politycznych. Wyborcy obecnej opozycji, a więc sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w zdecydowanej większości wierza w ponowną wygrana Nawrockiego.
Takiego zdania jest aż 76 proc. respondentów z tej grupy. Wśród nich 47 proc. zdecydowanie zgadza się z pytaniem zawartym w stwierdzeniu, a 29 proc. - raczej.
Tylko 11 proc. zwolenników opozycji udzieliło odpowiedzi przeczącej – wśród nich tylko 1 proc. zgadza się raczej.
13 proc. respondentów z grupy wyborców opozycji nie ma zdania na ten temat.
Wśród wyborców rządzącej koalicji opinie są odwrotne, choć i wśród nich 1 proc. zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem zawartym w pytaniu – czy Nawrocki wygra kolejne wybory. Raczej zgadza się 15 proc.
Znacznie większa grupa, bo 71 proc., jest przeciwnego zdania. Wśród pytanych z tej grupy zdecydowanie negatywnej odpowiedzi udzieliło 47 proc. pytanych, raczej negatywnej – 24 proc.
Podobnie jak w grupie badanych wyborców opozycji, także 13 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii.
W grupie ankietowanych, którzy nie deklarują poparcia ani dla rządzących, ani dla opozycji, dominuje brak zdecydowania. Ponad połowa pytanych z tej grupy, 56 proc., nie potrafiło udzielić odpowiedzi na zadane w sondażu pytanie.
23 proc. pytanych w tej grupie uważa, że Nawrocki raczej wygra kolejne wybory. Nikt nie udzielił odpowiedzi zdecydowanie pozytywnej.
4 proc. uważa, że obecny prezydent nie będzie zasiadał w pałacu Prezydenckim przez kolejna kadencję, a raczej uważa tak 17 proc.
Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich z przewagą niespełna 2 pkt. proc. Otrzymał 50,89 proc., uzyskując 10 606 628 głosów, a jego rywal Rafał Trzaskowski - 49,11 proc. i 10 237 177 głosów.
W pierwszej turze sytuacja była odwrotna. Nawrocki zajął drugie miejsce, popierany przez 29,54 proc. głosujących (5 790 804 głosy), a Rafał Trzaskowski wygrał druga turę z wynikiem 31,36 proc., czyli głosami 6 147 797 osób.
