Aktualizacja: 14.11.2025 05:16 Publikacja: 14.11.2025 04:30
Karol Nawrocki
Foto: PAP/Leszek Szymański
– Pierwsze miesiące pokazują asertywną i odważną prezydenturę – ocenia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji. Również większość badanych w sondażu IBRIS dla „Rzeczpospolitej” (55,8 proc. do 30,8 proc.) ocenia pozytywnie pierwsze 100 dni po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego (mijają 14 listopada). Zdania w tej sprawie nie ma 13,4 proc.
Nie jest zaskoczeniem, że urzędujący prezydent cieszy się pozytywnym odbiorem wśród wyborców PiS – 99 proc. i Konfederacji – 75 proc. (jedynie 5 proc. „raczej nie jest zadowolona”). Jednak nawet 12 proc. wyborców koalicji 15 października uważa, że po 100 dniach prezydentury Karol Nawrocki „sprawdził się jako głowa państwa”. – Intensywna praca wizerunkowa przyniosła efekty. Nawrocki przez 100 dni nie spał pod żyrandolem. Pomóc prezydentowi może też to, że powoli marginalizuje Jarosława Kaczyńskiego – ocenia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. marketingu politycznego z SGH. Jego zdaniem prezydent „buduje duży obóz polityczny, a w dłuższej perspektywie swoją formację”.
Foto: Paweł Krupecki
Prezydenta bardziej pozytywnie oceniają mężczyźni (64 proc.), niż kobiety (43 proc.), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (72 proc.) i wsi (52 proc.), niż większych aglomeracji (powyżej 250 tys. mieszkańców, 44 proc. pozytywnie, do 46 proc. negatywnie) oraz raczej z podstawowym wykształceniem i zasadniczym zawodowym (63 proc.) oraz średnim (55 proc.) niż wyższym (47 proc.), wiedzę czerpiący głównie z internetu (71 proc.), YouTube i podcastów (75 proc.), Telewizji Republika (95 proc.), „Wiadomości” TVP (66 proc.), ale też „Faktów” TVN (50 proc.), ale też z prasy drukowanej – dzienników (69 proc.), którzy mają prawicowe poglądy (81 proc.).
– Po tych pierwszych miesiącach widać, że się sprawdza całkiem dobrze. Ci wszyscy, którzy obrzydzali jego kandydaturę, teraz muszą się przeprosić z rzeczywistością i pogodzić się z tym, że całkiem nieźle pełni swój urząd, jednocześnie nie rezygnując ze swoich politycznych poglądów i mając w politycznym otoczeniu bardzo dużo ludzi związanych z PiS – mówi Krzysztof Bosak, twierdząc zarazem, że z partią Jarosława Kaczyńskiego prezydent jest zarazem blisko, ale cały czas trzyma wobec niej dystans.
Czy Karol Nawrocki wyrasta na patrona prawicy w Polsce? – Prezydent pochodzący ze środowiska prawicowego na pewno ma bardzo istotną rolę do odegrania – mówi Bosak. Bardziej zdecydowane zdanie ma dr Mirosław Oczkoś, według którego „Karol Nawrocki buduje duży obóz polityczny, a w dłuższej perspektywie swoją formację”.
Czytaj więcej
Podobno każdy Polak zna się na medycynie, wie, co należy wziąć na ból głowy, grypę czy uczulenie....
Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, jest przekonany, że Karol Nawrocki jest już liderem polskiej prawicy. – Zdecydowanie tak – powiedział w Radiu Zet. – Karol Nawrocki jest liderem wszystkich środowisk patriotycznych, jest przede wszystkim prezydentem i głową państwa, zatem to naturalne, że mając poglądy konserwatywne, jest także liderem polskiej prawicy.
Dzień później prezydent wziął udział w Marszu Niepodległości, a w otoczeniu narodowców czuł się jak u siebie w domu.
– Nie jest tajemnicą, że panu prezydentowi mentalnie bliżej do Konfederacji, czy nawet Ruchu Narodowego niż PiS – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jeden z bliskich współpracowników Karola Nawrockiego. Jednak to Jarosław Kaczyński dał szansę prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, stawiając na osobę politycznie niedoświadczoną, pozbawioną partyjnych konotacji i zaplecza.
Czytaj więcej
Są wyniki nowego rankingu zaufania dla polityków przygotowanego przez IBRiS dla Onetu. Badanie pr...
Dziś, 100 dni po zaprzysiężeniu na prezydenta, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Karola Nawrockiego dostrzegają w nim polityka z krwi i kości. Jest liderem w sondażach zaufania społecznego, a większość ankietowanych Polaków wystawia mu pozytywne noty. Po politycznym nowicjuszu nie ma śladu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Pierwsze miesiące pokazują asertywną i odważną prezydenturę – ocenia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji. Również większość badanych w sondażu IBRIS dla „Rzeczpospolitej” (55,8 proc. do 30,8 proc.) ocenia pozytywnie pierwsze 100 dni po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego (mijają 14 listopada). Zdania w tej sprawie nie ma 13,4 proc.
Nie jest zaskoczeniem, że urzędujący prezydent cieszy się pozytywnym odbiorem wśród wyborców PiS – 99 proc. i Konfederacji – 75 proc. (jedynie 5 proc. „raczej nie jest zadowolona”). Jednak nawet 12 proc. wyborców koalicji 15 października uważa, że po 100 dniach prezydentury Karol Nawrocki „sprawdził się jako głowa państwa”. – Intensywna praca wizerunkowa przyniosła efekty. Nawrocki przez 100 dni nie spał pod żyrandolem. Pomóc prezydentowi może też to, że powoli marginalizuje Jarosława Kaczyńskiego – ocenia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. marketingu politycznego z SGH. Jego zdaniem prezydent „buduje duży obóz polityczny, a w dłuższej perspektywie swoją formację”.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Po 100 dniach prezydentury głowa państwa wyrasta na przywódcę łączącego przeciwników rządu Donalda Tuska. Powrót...
Czy partie prawicowe mogłyby z inspiracji prezydenta Karola Nawrockiego utworzyć koalicję zdolną do przejęcia wł...
3 grudnia na moją osobistą interwencję, odbędzie się w Sejmie wystawa twórczości graficznej posła (PiS Marka) Su...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Przed chwilą podpisałem zgodną z umową koalicyjną rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - mówił na konferencji pr...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas