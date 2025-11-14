Reklama
Sondaż. Większość zadowolona z Karola Nawrockiego po pierwszych 100 dniach prezydentury

Wyborcy PiS i Konfederacji w przytłaczającej większości są zadowoleni z pracy głowy państwa. Również część głosujących na partie rządzące pozytywnie ocenia pierwsze trzy miesiące Karola Nawrockiego. Są wśród nich także głosujący na KO i Rafała Trzaskowskiego.

Publikacja: 14.11.2025 04:30

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jacek Nizinkiewicz

– Pierwsze miesiące pokazują asertywną i odważną prezydenturę – ocenia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji. Również większość badanych w sondażu IBRIS dla „Rzeczpospolitej” (55,8 proc. do 30,8 proc.) ocenia pozytywnie pierwsze 100 dni po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego (mijają 14 listopada). Zdania w tej sprawie nie ma 13,4 proc.

Nie jest zaskoczeniem, że urzędujący prezydent cieszy się pozytywnym odbiorem wśród wyborców PiS – 99 proc. i Konfederacji – 75 proc. (jedynie 5 proc. „raczej nie jest zadowolona”). Jednak nawet 12 proc. wyborców koalicji 15 października uważa, że po 100 dniach prezydentury Karol Nawrocki „sprawdził się jako głowa państwa”. – Intensywna praca wizerunkowa przyniosła efekty. Nawrocki przez 100 dni nie spał pod żyrandolem. Pomóc prezydentowi może też to, że powoli marginalizuje Jarosława Kaczyńskiego – ocenia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. marketingu politycznego z SGH. Jego zdaniem prezydent „buduje duży obóz polityczny, a w dłuższej perspektywie swoją formację”.   

Foto: Paweł Krupecki

Prezydenta bardziej pozytywnie oceniają mężczyźni (64 proc.), niż kobiety (43 proc.), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (72 proc.) i wsi (52 proc.), niż większych aglomeracji (powyżej 250 tys. mieszkańców, 44 proc. pozytywnie, do 46 proc. negatywnie) oraz raczej z podstawowym wykształceniem i zasadniczym zawodowym (63 proc.) oraz średnim (55 proc.) niż wyższym (47 proc.), wiedzę czerpiący głównie z internetu (71 proc.), YouTube i podcastów (75 proc.), Telewizji Republika (95 proc.), „Wiadomości” TVP (66 proc.), ale też „Faktów” TVN (50 proc.), ale też z prasy drukowanej – dzienników (69 proc.), którzy mają prawicowe poglądy (81 proc.).

Sondaże sprzyjają Karolowi Nawrockiemu 

– Po tych pierwszych miesiącach widać, że się sprawdza całkiem dobrze. Ci wszyscy, którzy obrzydzali jego kandydaturę, teraz muszą się przeprosić z rzeczywistością i pogodzić się z tym, że całkiem nieźle pełni swój urząd, jednocześnie nie rezygnując ze swoich politycznych poglądów i mając w politycznym otoczeniu bardzo dużo ludzi związanych z PiS – mówi Krzysztof Bosak, twierdząc zarazem, że z partią Jarosława Kaczyńskiego prezydent jest zarazem blisko, ale cały czas trzyma wobec niej dystans.

Czy Karol Nawrocki wyrasta na patrona prawicy w Polsce? – Prezydent pochodzący ze środowiska prawicowego na pewno ma bardzo istotną rolę do odegrania – mówi Bosak. Bardziej zdecydowane zdanie ma dr Mirosław Oczkoś, według którego „Karol Nawrocki buduje duży obóz polityczny, a w dłuższej perspektywie swoją formację”.

Jacek Czaputowicz: Co pokazuje sto dni prezydenta Karola Nawrockiego

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, jest przekonany, że Karol Nawrocki jest już liderem polskiej prawicy. – Zdecydowanie tak – powiedział w Radiu Zet. – Karol Nawrocki jest liderem wszystkich środowisk patriotycznych, jest przede wszystkim prezydentem i głową państwa, zatem to naturalne, że mając poglądy konserwatywne, jest także liderem polskiej prawicy.

Dzień później prezydent wziął udział w Marszu Niepodległości, a w otoczeniu narodowców czuł się jak u siebie w domu.

Prezydent wszystkich prawicowców

– Nie jest tajemnicą, że panu prezydentowi mentalnie bliżej do Konfederacji, czy nawet Ruchu Narodowego niż PiS – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jeden z bliskich współpracowników Karola Nawrockiego. Jednak to Jarosław Kaczyński dał szansę prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, stawiając na osobę politycznie niedoświadczoną, pozbawioną partyjnych konotacji i zaplecza.

Nowy ranking zaufania: Karol Nawrocki pierwszy, Szymon Hołownia ostatni
Dziś, 100 dni po zaprzysiężeniu na prezydenta, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Karola Nawrockiego dostrzegają w nim polityka z krwi i kości. Jest liderem w sondażach zaufania społecznego, a większość ankietowanych Polaków wystawia mu pozytywne noty. Po politycznym nowicjuszu nie ma śladu.


