Aktualizacja: 31.10.2025 08:34 Publikacja: 31.10.2025 06:58
Radosław Sikorski, Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz
Foto: PAP
Liderem rankingu, tak jak we wrześniu, jest prezydent Karol Nawrocki. Nawrockiemu ufa 47 proc. badanych (spadek o 1,8 punktu proc.). Brak zaufania do Nawrockiego wyraża 38,6 proc. respondentów.
Drugie miejsce w rankingu zajmuje, tak jak we wrześniu, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Sikorskiemu ufa 44,2 proc. badanych (spadek o 3,6 punktu proc.), brak zaufania do niego deklaruje 44,6 proc. ankietowanych.
Czytaj więcej
Rosnąca w siłę Konfederacja Korony Polskiej może okazać się efemerydą, pogrążoną przez takie wpad...
Na podium awansował inny wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezesowi PSL ufa 38,3 proc. badanych (o 3,9 punktu proc. więcej, niż przed miesiącem). Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 42 proc. ankietowanych. Ostatni raz prezes PSL był na podium w rankingu zaufania IBRiS dla Onetu w styczniu 2024 roku.
Z podium spadł wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Bosakowi ufa 36,4 proc. badanych (spadek o 2,7 punktu proc.), nie ufa mu 51,4 proc. respondentów.
Piąty jest premier Donald Tusk z zaufaniem na poziomie 35,6 proc. (spadek o 3,5 punktu proc.). Tuskowi nie ufa 54,7 proc. badanych. Tusk cieszy się dziś większym zaufaniem niż Rafał Trzaskowski (ufa mu 35,4 proc. badanych, o 1,6 punktu proc. mniej niż przed miesiącem, nie ufa – 46,1 proc.). Tak niskiego poziomu zaufania prezydent Warszawy nie notował od czerwca 2023 roku.
Dalsze miejsca zajmują były premier Mateusz Morawiecki (ufa mu 33,3 proc. badanych, nie ufa 58,6 proc.) oraz lider Nowej Nadziei i Konfederacji Sławomir Mentzen (ufa mu 32,6 proc. badanych, nie ufa – 56,8 proc.). Poza czołową dziesiątkę wypadł były prezydent Andrzej Duda, któremu dziś ufa 31,5 proc. badanych, a nie ufa mu 42,1 proc.
Czytaj więcej
„Czy Szymon Hołownia Pani/Pana zdaniem powinien odejść z polskiej polityki?” - takie pytanie zada...
Ranking zamyka marszałek Sejmu Szymon Hołownia, któremu ufa 20,6 proc. badanych. Zaufanie do Hołowni załamało się po wyborach prezydenckich i po jego spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana oraz po sugestiach, że osoby z kręgu koalicji rządzącej namawiały go do zamachu stanu (chodziło o zablokowanie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego w związku z wątpliwościami co do prawidłowości przy liczeniu głosów oddanych w wyborach).
Liderem rankingu nieufności jest Grzegorz Braun, któremu nie ufa 65,3 proc. badanych (Braunowi ufa 23,1 proc. respondentów). Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 62,8 proc. badanych (ufa mu 26,7 proc. respondentów). Na najniższym stopniu podium w tym niechlubnym zestawieniu jest Hołownia, któremu nie ufa 62 proc. ankietowanych.
Spośród polityków uwzględnionych w badaniu najsłabiej identyfikowani są wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (jednego z liderów Lewicy nie zna 29,5 proc. badanych) oraz wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (polityka PSL nie zna 28,5 proc. respondentów). 10,1 proc. respondentów nie wie, kim jest wicemarszałek Sejmu, polityk Nowej Lewicy, Magdalena Biejat. 1,5 proc. respondentów deklaruje, że nie wie, kim jest Karol Nawrocki.
100-procentową rozpoznawalność w badaniu notują Tusk, Trzaskowski, Kaczyński i Hołownia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Liderem rankingu, tak jak we wrześniu, jest prezydent Karol Nawrocki. Nawrockiemu ufa 47 proc. badanych (spadek o 1,8 punktu proc.). Brak zaufania do Nawrockiego wyraża 38,6 proc. respondentów.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
To nie są przypadki. Po prostu szukali, szukali, szukali i powiedzieli: mam. Nawet jak nam władzę zabiorą, to ka...
Jeden z najbarwniejszych epizodów kampanii prezydenckiej znajdzie swój finał w sądzie. Jacek Murański, na któreg...
Konfederacja Korony Polskiej powiększa się o nowych członków, tworzy struktury, zawiera pakt senacki i zapowiada...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (PiS) spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbáne...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas