Z podium spadł wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Bosakowi ufa 36,4 proc. badanych (spadek o 2,7 punktu proc.), nie ufa mu 51,4 proc. respondentów.

Ranking zaufania: Andrzej Duda poza pierwszą dziesiątką

Piąty jest premier Donald Tusk z zaufaniem na poziomie 35,6 proc. (spadek o 3,5 punktu proc.). Tuskowi nie ufa 54,7 proc. badanych. Tusk cieszy się dziś większym zaufaniem niż Rafał Trzaskowski (ufa mu 35,4 proc. badanych, o 1,6 punktu proc. mniej niż przed miesiącem, nie ufa – 46,1 proc.). Tak niskiego poziomu zaufania prezydent Warszawy nie notował od czerwca 2023 roku.

Dalsze miejsca zajmują były premier Mateusz Morawiecki (ufa mu 33,3 proc. badanych, nie ufa 58,6 proc.) oraz lider Nowej Nadziei i Konfederacji Sławomir Mentzen (ufa mu 32,6 proc. badanych, nie ufa – 56,8 proc.). Poza czołową dziesiątkę wypadł były prezydent Andrzej Duda, któremu dziś ufa 31,5 proc. badanych, a nie ufa mu 42,1 proc.

Ranking zamyka marszałek Sejmu Szymon Hołownia, któremu ufa 20,6 proc. badanych. Zaufanie do Hołowni załamało się po wyborach prezydenckich i po jego spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana oraz po sugestiach, że osoby z kręgu koalicji rządzącej namawiały go do zamachu stanu (chodziło o zablokowanie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego w związku z wątpliwościami co do prawidłowości przy liczeniu głosów oddanych w wyborach).

Liderem rankingu nieufności jest Grzegorz Braun, któremu nie ufa 65,3 proc. badanych (Braunowi ufa 23,1 proc. respondentów). Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 62,8 proc. badanych (ufa mu 26,7 proc. respondentów). Na najniższym stopniu podium w tym niechlubnym zestawieniu jest Hołownia, któremu nie ufa 62 proc. ankietowanych.