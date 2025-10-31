Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy ranking zaufania: Karol Nawrocki pierwszy, Szymon Hołownia ostatni

Są wyniki nowego rankingu zaufania dla polityków przygotowanego przez IBRiS dla Onetu. Badanie przeprowadzono w dniach 24-25 października na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób, metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

Publikacja: 31.10.2025 06:58

Radosław Sikorski, Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz

Radosław Sikorski, Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Liderem rankingu, tak jak we wrześniu, jest prezydent Karol Nawrocki. Nawrockiemu ufa 47 proc. badanych (spadek o 1,8 punktu proc.). Brak zaufania do Nawrockiego wyraża 38,6 proc. respondentów. 

Ranking zaufania: Władysław Kosiniak-Kamysz wraca na podium po niemal dwóch latach

Drugie miejsce w rankingu zajmuje, tak jak we wrześniu, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Sikorskiemu ufa 44,2 proc. badanych (spadek o 3,6 punktu proc.), brak zaufania do niego deklaruje 44,6 proc. ankietowanych. 

Czytaj więcej

Jakaś część Polaków ma poczucie alienacji we własnym państwie i utraty podmiotowości wobec zagranicy
Plus Minus
A jeśli partia Grzegorza Brauna będzie miała 20 proc. głosów w wyborach 2027?

Na podium awansował inny wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezesowi PSL ufa 38,3 proc. badanych (o 3,9 punktu proc. więcej, niż przed miesiącem). Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 42 proc. ankietowanych. Ostatni raz prezes PSL był na podium w rankingu zaufania IBRiS dla Onetu w styczniu 2024 roku.

31,5 proc.

Tylu respondentów ufa dziś byłemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie

Reklama
Reklama

Z podium spadł wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Bosakowi ufa 36,4 proc. badanych (spadek o 2,7 punktu proc.), nie ufa mu 51,4 proc. respondentów. 

Ranking zaufania: Andrzej Duda poza pierwszą dziesiątką

Piąty jest premier Donald Tusk z zaufaniem na poziomie 35,6 proc. (spadek o 3,5 punktu proc.). Tuskowi nie ufa 54,7 proc. badanych. Tusk cieszy się dziś większym zaufaniem niż Rafał Trzaskowski (ufa mu 35,4 proc. badanych, o 1,6 punktu proc. mniej niż przed miesiącem, nie ufa – 46,1 proc.). Tak niskiego poziomu zaufania prezydent Warszawy nie notował od czerwca 2023 roku. 

Dalsze miejsca zajmują były premier Mateusz Morawiecki (ufa mu 33,3 proc. badanych, nie ufa 58,6 proc.) oraz lider Nowej Nadziei i Konfederacji Sławomir Mentzen (ufa mu 32,6 proc. badanych, nie ufa – 56,8 proc.). Poza czołową dziesiątkę wypadł były prezydent Andrzej Duda, któremu dziś ufa 31,5 proc. badanych, a nie ufa mu 42,1 proc.

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Sondaż: Czy Szymon Hołownia powinien odejść z polskiej polityki?

Ranking zamyka marszałek Sejmu Szymon Hołownia, któremu ufa 20,6 proc. badanych. Zaufanie do Hołowni załamało się po wyborach prezydenckich i po jego spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana oraz po sugestiach, że osoby z kręgu koalicji rządzącej namawiały go do zamachu stanu (chodziło o zablokowanie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego w związku z wątpliwościami co do prawidłowości przy liczeniu głosów oddanych w wyborach). 

Liderem rankingu nieufności jest Grzegorz Braun, któremu nie ufa 65,3 proc. badanych (Braunowi ufa 23,1 proc. respondentów). Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 62,8 proc. badanych (ufa mu 26,7 proc. respondentów). Na najniższym stopniu podium w tym niechlubnym zestawieniu jest Hołownia, któremu nie ufa 62 proc. ankietowanych. 

Reklama
Reklama

29,5 proc. nie zna wicepremiera, 1,5 proc. nie zna prezydenta

Spośród polityków uwzględnionych w badaniu najsłabiej identyfikowani są wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (jednego z liderów Lewicy nie zna 29,5 proc. badanych) oraz wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (polityka PSL nie zna 28,5 proc. respondentów). 10,1 proc. respondentów nie wie, kim jest wicemarszałek Sejmu, polityk Nowej Lewicy, Magdalena Biejat. 1,5 proc. respondentów deklaruje, że nie wie, kim jest Karol Nawrocki.

100-procentową rozpoznawalność w badaniu notują Tusk, Trzaskowski, Kaczyński i Hołownia. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Radosław Sikorski Władysław Kosiniak-Kamysz Szymon Hołownia Karol Nawrocki

Liderem rankingu, tak jak we wrześniu, jest prezydent Karol Nawrocki. Nawrockiemu ufa 47 proc. badanych (spadek o 1,8 punktu proc.). Brak zaufania do Nawrockiego wyraża 38,6 proc. respondentów. 

Ranking zaufania: Władysław Kosiniak-Kamysz wraca na podium po niemal dwóch latach

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)
Polityka
Włodzimierz Czarzasty o działce pod CPK: Hipoteza - 380 mln zł do podziału
Sebastian Kaleta
Polityka
Gwiazdor freak fightów pozwał polityków PiS. Sebastian Kaleta straci immunitet?
Grzegorz Braun
Polityka
Partia Grzegorza Brauna buduje się po cichu, ale skutecznie. I chce zmienić Konstytucję RP
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Zbigniew Ziobro i Viktor Orbán spotkali się w Budapeszcie
Polityka
Orbán i Ziobro spotkali się w Budapeszcie. „W absurdalnych czasach żyjemy”
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie