Sondaż: Czy Polacy chcieliby, aby Andrzej Duda odgrywał jakąś rolę w polskiej polityce?

„Czy chciałaby Pani/chciałby Pan, aby Andrzej Duda odgrywał jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 26.10.2025 08:06

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko obejmuje Andrzej Duda w firmie ZEN.com?
  • Co o przyszłości politycznej Andrzeja Dudy mówił Marcin Mastalerek?
  • Jakie grupy społeczne najczęściej opowiadają się przeciwko dalszej aktywności politycznej Andrzeja Dudy?

6 sierpnia Andrzej Duda zakończył drugą kadencję na stanowisku głowy państwa i od tego czasu nie jest aktywny w bieżącej polityce. Duda w ostatnich dniach prezydentury zaczął promować książkę „To ja. Andrzej Duda”, opisującą kulisy swojej prezydentury. Od września na Kanale Zero emitowany jest cykl filmów dokumentalnych przygotowanych przez byłego prezydenta i poświęconych jego prezydenturze. 

Czytaj więcej

Sondaż: Czy prezydent Andrzej Duda łączył? Polacy podzieleni
Polityka
Sondaż: Czy prezydent Andrzej Duda łączył? Polacy podzieleni

Andrzej Duda po zakończeniu prezydentury rozpoczyna pracę dla fintechu ZEN.com

Przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, że Andrzej Duda został zatrudniony przez fintech ZEN.com – został członkiem jego rady nadzorczej. „Dziękuję Panu Prezesowi Dawidowi Rożkowi i ZEN.com za zaufanie i ofertę współpracy. Dynamiczny rozwój ZEN i nowoczesny profil działalności Spółki jest znakomitym świadectwem kreatywności i globalnych ambicji rozwojowych polskich przedsiębiorców młodego pokolenia. Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej” – napisał były prezydent w serwisie X 20 października.

W rozmowie z „Pulsem Biznesu” Andrzej Duda poinformował, że w ZEN.com ma być odpowiedzialny za nadzór nad tym, by firma była „instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów”. – Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje – dodał. 

„Pan Prezydent wnosi unikalne doświadczenie w relacjach międzynarodowych oraz zrozumienie procesów instytucjonalnych i regulacyjnych, co jest kluczowe dla naszej ekspansji na rynki zagraniczne” – napisało biuro prasowe spółki, w odpowiedzi na pytanie tvn24.pl o zatrudnienie byłej głowy państwa. Wynagrodzenia Andrzeja Dudy nie ujawniono – poinformowano jedynie, że „zasady wynagradzania mają charakter rynkowy”. 

Pod koniec drugiej kadencji Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim spekulowano, czy były prezydent nie będzie np. kandydatem na premiera w przyszłym rządzie PiS. Jednak szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, dementował te doniesienia. – Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Andrzej Duda po zakończeniu swojej kadencji był działaczem partyjnym i liderem prawicy – mówił w rozmowie z TVN24. 

Sondaż: 62 proc. osób z wyższym wykształceniem nie chce, aby Andrzej Duda odgrywał jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby, aby Andrzej Duda odgrywał jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce.

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 29,3 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 55 proc. respondentów. 

15,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. 

– Andrzej Duda nie powinien już podejmować działalności politycznej w opinii niemal sześciu na dziesięciu kobiet (58 proc.) i nieco ponad połowy mężczyzn (52 proc.). Opinię tę podziela częściej niż sześciu na dziesięciu badanych po 50 roku życia (63 proc.), niemal równie często zgadzają się z nią osoby posiadające wyższe wykształcenie (62 proc.). Biorąc pod uwagę klasę miejscowości, zdanie że Andrzej Duda powinien na stałe wycofać się z życia politycznego najczęściej wyrażają badani z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (62 proc.) – skomentował wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

