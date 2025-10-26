W rozmowie z „Pulsem Biznesu” Andrzej Duda poinformował, że w ZEN.com ma być odpowiedzialny za nadzór nad tym, by firma była „instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów”. – Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje – dodał.

„Pan Prezydent wnosi unikalne doświadczenie w relacjach międzynarodowych oraz zrozumienie procesów instytucjonalnych i regulacyjnych, co jest kluczowe dla naszej ekspansji na rynki zagraniczne” – napisało biuro prasowe spółki, w odpowiedzi na pytanie tvn24.pl o zatrudnienie byłej głowy państwa. Wynagrodzenia Andrzeja Dudy nie ujawniono – poinformowano jedynie, że „zasady wynagradzania mają charakter rynkowy”.

Pod koniec drugiej kadencji Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim spekulowano, czy były prezydent nie będzie np. kandydatem na premiera w przyszłym rządzie PiS. Jednak szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, dementował te doniesienia. – Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Andrzej Duda po zakończeniu swojej kadencji był działaczem partyjnym i liderem prawicy – mówił w rozmowie z TVN24.

Sondaż: 62 proc. osób z wyższym wykształceniem nie chce, aby Andrzej Duda odgrywał jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby, aby Andrzej Duda odgrywał jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce.

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 29,3 proc. badanych.