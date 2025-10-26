Aktualizacja: 26.10.2025 09:13 Publikacja: 26.10.2025 08:06
Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda
Foto: PAP
6 sierpnia Andrzej Duda zakończył drugą kadencję na stanowisku głowy państwa i od tego czasu nie jest aktywny w bieżącej polityce. Duda w ostatnich dniach prezydentury zaczął promować książkę „To ja. Andrzej Duda”, opisującą kulisy swojej prezydentury. Od września na Kanale Zero emitowany jest cykl filmów dokumentalnych przygotowanych przez byłego prezydenta i poświęconych jego prezydenturze.
Czytaj więcej
Prawie połowa ankietowanych Polaków uważa, że prezydent RP Andrzej Duda w czasie dwóch kadencji r...
Przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, że Andrzej Duda został zatrudniony przez fintech ZEN.com – został członkiem jego rady nadzorczej. „Dziękuję Panu Prezesowi Dawidowi Rożkowi i ZEN.com za zaufanie i ofertę współpracy. Dynamiczny rozwój ZEN i nowoczesny profil działalności Spółki jest znakomitym świadectwem kreatywności i globalnych ambicji rozwojowych polskich przedsiębiorców młodego pokolenia. Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej” – napisał były prezydent w serwisie X 20 października.
W rozmowie z „Pulsem Biznesu” Andrzej Duda poinformował, że w ZEN.com ma być odpowiedzialny za nadzór nad tym, by firma była „instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów”. – Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje – dodał.
„Pan Prezydent wnosi unikalne doświadczenie w relacjach międzynarodowych oraz zrozumienie procesów instytucjonalnych i regulacyjnych, co jest kluczowe dla naszej ekspansji na rynki zagraniczne” – napisało biuro prasowe spółki, w odpowiedzi na pytanie tvn24.pl o zatrudnienie byłej głowy państwa. Wynagrodzenia Andrzeja Dudy nie ujawniono – poinformowano jedynie, że „zasady wynagradzania mają charakter rynkowy”.
Pod koniec drugiej kadencji Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim spekulowano, czy były prezydent nie będzie np. kandydatem na premiera w przyszłym rządzie PiS. Jednak szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, dementował te doniesienia. – Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Andrzej Duda po zakończeniu swojej kadencji był działaczem partyjnym i liderem prawicy – mówił w rozmowie z TVN24.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby, aby Andrzej Duda odgrywał jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce.
Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 29,3 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 55 proc. respondentów.
15,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
– Andrzej Duda nie powinien już podejmować działalności politycznej w opinii niemal sześciu na dziesięciu kobiet (58 proc.) i nieco ponad połowy mężczyzn (52 proc.). Opinię tę podziela częściej niż sześciu na dziesięciu badanych po 50 roku życia (63 proc.), niemal równie często zgadzają się z nią osoby posiadające wyższe wykształcenie (62 proc.). Biorąc pod uwagę klasę miejscowości, zdanie że Andrzej Duda powinien na stałe wycofać się z życia politycznego najczęściej wyrażają badani z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (62 proc.) – skomentował wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
6 sierpnia Andrzej Duda zakończył drugą kadencję na stanowisku głowy państwa i od tego czasu nie jest aktywny w bieżącej polityce. Duda w ostatnich dniach prezydentury zaczął promować książkę „To ja. Andrzej Duda”, opisującą kulisy swojej prezydentury. Od września na Kanale Zero emitowany jest cykl filmów dokumentalnych przygotowanych przez byłego prezydenta i poświęconych jego prezydenturze.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Prokurator skierował do sądu 21 października akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie p...
W południe ruszyła konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, która rozpoczęła proces tworzenia nowego ugrupowan...
Niemal połowa Polaków pozytywnie ocenia postulat Konfederacji związany z współpracą z PiS, który zakłada stworze...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
„Wobec bredni Kaczyńskiego, jeszcze raz. Polsce nie grożą demokratyczne, proeuropejskie, atlantyckie Niemcy. Ani...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas