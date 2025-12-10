Adwokat jest zobowiązany działać w interesie klienta

Trzy postaci z różnych politycznych bajek i trzy wypowiedzi na temat zawodów prawniczych, jednak bardzo podobne. Co je łączy – brak zrozumienia dla istoty tych zawodów i szybka zmiana perspektywy, w zależności od tego, po której stronie politycznej mapy (władza, opozycja) dana osoba się aktualnie znajduje.

Adwokat jest zobowiązany działać w interesie klienta (§ 6 Kodeksu Etyki Adwokackiej), niezależnie od tego, czy jest nim Magdalena Środa, czy Polski Związek Łowiecki. Każdy ma prawo do obrony, i to nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach – Arthura Greisera, niemieckiego kata Wielkopolski, bronił (fakt, że z urzędu) Stanisław Hejmowski, jeden z najwybitniejszych poznańskich adwokatów. Obrońcą Eichmanna był Robert Servatius, Niemiec, który jednak nigdy nie wstąpił do NSDAP w okresie rządów nazistowskich. Każdy ma prawo do obrony i wsparcia prawnika. Tym bardziej ma więc to prawo Polski Związek Łowiecki, ale też Magdalena Środa.

Powstaje więc pytanie, czy profesor Magdalena Środa, zwracając się o pomoc prawną, oczekiwałaby, żeby jej adwokat oceniał ją przez pryzmat jej poglądów, czy może jednak reprezentował jej interesy, niezależnie od tego, jakie poglądy wygłasza. Myślę, że jednak miałaby powody oczekiwać należytej obrony, niezależnie od jej poglądów, które zapewne są obce znaczącej części adwokatów.

Niemniej szkodliwa jest wypowiedź ministra Żurka, który zdaje się nie dostrzegać, że to nie adwokaci decydują o wytaczaniu procesów, lecz ich klienci, a adwokaci jedynie mają przedstawić klientowi realną ocenę szans na wygraną i gdy klient zdecyduje się wszcząć postępowanie (nawet niemal beznadziejne), zobowiązani są przedstawiać jego racje tak, aby zmaksymalizować szanse na tę wygraną (także te bardzo niewielkie).

Czy adwokat powinien zarabiać dzięki reprezentowaniu klientów?

Z wypowiedzi obu osób wybrzmiewa przy tym złość na to, że adwokaci zarabiają pieniądze na reprezentacji swoich klientów. Pozostaje więc zapytać, czy pan minister i pani profesor pobierają wynagrodzenie za swoją pracę? Myślę, że wszyscy znamy odpowiedź, a w tym kontekście zarzucanie adwokatom, że zarabiają na swojej pracy, trąci co najmniej hipokryzją, podszytą populizmem.