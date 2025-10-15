Co stanowi o tym, że adwokat jest dobry? Mniej więcej raz dziennie jestem proszony o polecenie komuś „dobrego adwokata”. Często potrafię podać namiar na kogoś odpowiedniego, z kim rzeczywiście pracowałem lub czyją pracę uważnie obserwowałem. Czasem polecam swojego byłego współpracownika lub oponenta. Innym razem rekomenduję kogoś, kogo znam z protokołu rozprawy w sprawie, w której dana osoba była głównym prawnikiem. Ale w przypadku wielu adwokatów wszystkim, na czym mogę polegać, jest ich reputacja, która może być bardziej wynikiem starannie prowadzonych działań PR niż dowodem autentycznej doskonałości. Widziałem adwokatów cieszących się znakomitą opinią, stawiających się w sądach nieprzygotowanych i fatalnie wykonujących swoją pracę.