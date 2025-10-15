Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Badaczka, która lubi ludzi i nieruchomości

Hitem na rynku nieruchomości będą nowe technologie – mówi Anna Zachara-Widła, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl.

Publikacja: 15.10.2025 08:43

Anna Zachara-Widła, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl

Anna Zachara-Widła, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl

Foto: mat.prasowe

aig

W portalu Nieruchomosci-online.pl Anna Zachara-Widła, customer voice expert, odpowiada za projekty, które pokazują rynek nieruchomości oczami kupujących, sprzedających, wynajmujących. – Chodzi nie tylko o poznanie ich potrzeb, ale przede wszystkim o zrozumienie ich opinii, postaw i codziennych decyzji – tych, które często wynikają z życiowych zmian, emocji i wyzwań – mówi.
Badaczka z niemal 20-letnim doświadczeniem. Prowadziła badania m.in. w Polskiej Radzie Centrów Handlowych i Polpharmie.

Pracuję w nieruchomościach, bo…

To fascynujący rynek, nie tylko ten mieszkaniowy, ale także nieruchomości komercyjnych, na którym także miałam okazję zdobywać doświadczenie.

Rynek nieruchomości wciąż jest pełen obszarów do odkrycia i zbadania. To branża tak ważna i bliska ludziom, bo przecież każdy z nas na jakimś etapie życia zetknie się z tematem nieruchomości. Dlatego wraz z zespołem portalu badamy prawdziwe emocje, motywacje i odczucia ludzi na rynku.

Ważne, aby słuchać tego, co mają do powiedzenia i brać to pod uwagę w ogólnej ocenie sytuacji. Rynek często skupia się na cenach, transakcjach i danych makro, a dla tej branży oprócz tego kluczowe jest spoglądanie w stronę realnej perspektywy człowieka.

Polski rynek nieruchomości to jednym słowem…

Jazda bez trzymanki. Ciągła zmiana i ciągle różne czynniki zewnętrzne, które wpływają na rynek z tak wielu stron. Rynek nieruchomości naturalnie wzbudza duże emocje, zarówno po stronie klientów, jak i biznesu. Chcemy się bacznie przyglądać obu tym stronom, aby zapewniać pewien hamulec bezpieczeństwa.

Reklama
Reklama

Mój ulubiony budynek, ulubione miejsce.

Paryska dzielnica La Défense, górująca nad starym Paryżem. To piękne połączenie nowoczesności z zabytkową częścią miasta i z symbolicznym Grande Arche będącym niczym nowoczesny Łuk Triumfalny. Kontrast obu tych światów jest dla mnie fascynujący.

Hitem na rynku nieruchomości będzie…

Myślę, że nowe technologie, które będą w ten rynek wkraczać coraz mocniej. Ale też alternatywy dla klasycznego kupna–sprzedaży i wynajmu, jak np. modele subskrypcyjne. A także oferta dla seniorów, prywatne akademiki i wszystko to, co zaspokaja potrzeby w tej specyficznej sytuacji demograficznej i ekonomicznej, w jakiej jesteśmy. Nie można też zapominać o kwestiach bezpieczeństwa, budowaniu i modernizowaniu nieruchomości pod kątem ochrony ludności w razie konfliktu zbrojnego.

Najważniejsza rzecz do poprawki na rynku to…

Zdecydowanie warunki i szanse dla młodych, którzy mają nad sobą szklany sufit. Rynek nieruchomości jest dla nich wyjątkowo niedostępny.

Gdybym nie pracowała w branży nieruchomości, byłabym…

Prawdopodobnie również badaczką, ale w innej branży – z dużym prawdopodobieństwem w farmacji, w której również miałam okazję realizować ciekawe projekty badawcze wśród lekarzy czy pacjentów.

Najlepsza rada, jaką otrzymałam, to...

Bój się, ale działaj, bo odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu. To zdanie, które odgrywa w moim życiu ogromną rolę i niejednokrotnie było dla mnie motywacją do zmian, zdobywania nowych doświadczeń i poznawania zupełnie nowych obszarów. A z każdą kolejną zmianą niepewność okazywała się coraz mniejsza.

W wolnej chwili najchętniej...

Wędkuję, spędzam czas z rodziną, czytam, słucham podcastów oraz oglądam filmy, choć na to znajduję najmniej czasu. Jako że ludzie to dla mnie od zawsze motywacja numer jeden, staram się także mieć czas dla najbliższych przyjaciół – działka, grill, zbieranie grzybów, ale czasem i wypad na miasto.

Reklama
Reklama

Najlepsze miejsce do życia to…

Dom nad wodą, cisza i spokój. Czyli to, co najbardziej mnie regeneruje. Codzienne życie w dużym i głośnym mieście budzi we mnie potrzebę oddechu, tęsknotę za ciszą i brakiem ciągłego pośpiechu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania Nieruchomości Komercyjne

W portalu Nieruchomosci-online.pl Anna Zachara-Widła, customer voice expert, odpowiada za projekty, które pokazują rynek nieruchomości oczami kupujących, sprzedających, wynajmujących. – Chodzi nie tylko o poznanie ich potrzeb, ale przede wszystkim o zrozumienie ich opinii, postaw i codziennych decyzji – tych, które często wynikają z życiowych zmian, emocji i wyzwań – mówi.
Badaczka z niemal 20-letnim doświadczeniem. Prowadziła badania m.in. w Polskiej Radzie Centrów Handlowych i Polpharmie.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Pod koniec września Murapol miał w ofercie 4081 mieszkań w 16 miastach. W III kwartale do oferty wes
Nieruchomości
Murapol odświeża ofertę mieszkań nie tylko w aglomeracjach
„360° by Cordia” to inwestycja mieszkaniowa spółki Cordia - firma należy do Grupy Futureal
Nieruchomości
Cordia na Costa del Sol. 500 apartamentów premium
Anton Bubiel, prezes i założyciel Rentiers.io
Nieruchomości
Presja na wzrost cen mieszkań i mniejsze zwroty z najmu. Demografia i domy za 1 zł
Trzeci kwartał tego roku był czasem większej aktywności kupujących mieszkania
Nieruchomości
Tyle płacimy za mieszkania z drugiej ręki. Kupujący wciąż mają przewagę
Park handlowy Ozimska Park Opole
Nieruchomości
Centra handlowe. Ile jest pustych sklepów w galeriach?
Reklama
Reklama
e-Wydanie