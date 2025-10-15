Badaczka, która lubi ludzi i nieruchomości

W portalu Nieruchomosci-online.pl Anna Zachara-Widła, customer voice expert, odpowiada za projekty, które pokazują rynek nieruchomości oczami kupujących, sprzedających, wynajmujących. – Chodzi nie tylko o poznanie ich potrzeb, ale przede wszystkim o zrozumienie ich opinii, postaw i codziennych decyzji – tych, które często wynikają z życiowych zmian, emocji i wyzwań – mówi.

Badaczka z niemal 20-letnim doświadczeniem. Prowadziła badania m.in. w Polskiej Radzie Centrów Handlowych i Polpharmie.

Pracuję w nieruchomościach, bo…

To fascynujący rynek, nie tylko ten mieszkaniowy, ale także nieruchomości komercyjnych, na którym także miałam okazję zdobywać doświadczenie.

Rynek nieruchomości wciąż jest pełen obszarów do odkrycia i zbadania. To branża tak ważna i bliska ludziom, bo przecież każdy z nas na jakimś etapie życia zetknie się z tematem nieruchomości. Dlatego wraz z zespołem portalu badamy prawdziwe emocje, motywacje i odczucia ludzi na rynku.

Ważne, aby słuchać tego, co mają do powiedzenia i brać to pod uwagę w ogólnej ocenie sytuacji. Rynek często skupia się na cenach, transakcjach i danych makro, a dla tej branży oprócz tego kluczowe jest spoglądanie w stronę realnej perspektywy człowieka.

Polski rynek nieruchomości to jednym słowem…

Jazda bez trzymanki. Ciągła zmiana i ciągle różne czynniki zewnętrzne, które wpływają na rynek z tak wielu stron. Rynek nieruchomości naturalnie wzbudza duże emocje, zarówno po stronie klientów, jak i biznesu. Chcemy się bacznie przyglądać obu tym stronom, aby zapewniać pewien hamulec bezpieczeństwa.