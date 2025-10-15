Badaczka, która lubi ludzi i nieruchomości

Aktualizacja: 15.10.2025 09:05 Publikacja: 15.10.2025 08:43
Anna Zachara-Widła, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl
Foto: mat.prasowe
W portalu Nieruchomosci-online.pl Anna Zachara-Widła, customer voice expert, odpowiada za projekty, które pokazują rynek nieruchomości oczami kupujących, sprzedających, wynajmujących. – Chodzi nie tylko o poznanie ich potrzeb, ale przede wszystkim o zrozumienie ich opinii, postaw i codziennych decyzji – tych, które często wynikają z życiowych zmian, emocji i wyzwań – mówi.
Badaczka z niemal 20-letnim doświadczeniem. Prowadziła badania m.in. w Polskiej Radzie Centrów Handlowych i Polpharmie.
To fascynujący rynek, nie tylko ten mieszkaniowy, ale także nieruchomości komercyjnych, na którym także miałam okazję zdobywać doświadczenie.
Rynek nieruchomości wciąż jest pełen obszarów do odkrycia i zbadania. To branża tak ważna i bliska ludziom, bo przecież każdy z nas na jakimś etapie życia zetknie się z tematem nieruchomości. Dlatego wraz z zespołem portalu badamy prawdziwe emocje, motywacje i odczucia ludzi na rynku.
Ważne, aby słuchać tego, co mają do powiedzenia i brać to pod uwagę w ogólnej ocenie sytuacji. Rynek często skupia się na cenach, transakcjach i danych makro, a dla tej branży oprócz tego kluczowe jest spoglądanie w stronę realnej perspektywy człowieka.
Jazda bez trzymanki. Ciągła zmiana i ciągle różne czynniki zewnętrzne, które wpływają na rynek z tak wielu stron. Rynek nieruchomości naturalnie wzbudza duże emocje, zarówno po stronie klientów, jak i biznesu. Chcemy się bacznie przyglądać obu tym stronom, aby zapewniać pewien hamulec bezpieczeństwa.
Paryska dzielnica La Défense, górująca nad starym Paryżem. To piękne połączenie nowoczesności z zabytkową częścią miasta i z symbolicznym Grande Arche będącym niczym nowoczesny Łuk Triumfalny. Kontrast obu tych światów jest dla mnie fascynujący.
Myślę, że nowe technologie, które będą w ten rynek wkraczać coraz mocniej. Ale też alternatywy dla klasycznego kupna–sprzedaży i wynajmu, jak np. modele subskrypcyjne. A także oferta dla seniorów, prywatne akademiki i wszystko to, co zaspokaja potrzeby w tej specyficznej sytuacji demograficznej i ekonomicznej, w jakiej jesteśmy. Nie można też zapominać o kwestiach bezpieczeństwa, budowaniu i modernizowaniu nieruchomości pod kątem ochrony ludności w razie konfliktu zbrojnego.
Zdecydowanie warunki i szanse dla młodych, którzy mają nad sobą szklany sufit. Rynek nieruchomości jest dla nich wyjątkowo niedostępny.
Prawdopodobnie również badaczką, ale w innej branży – z dużym prawdopodobieństwem w farmacji, w której również miałam okazję realizować ciekawe projekty badawcze wśród lekarzy czy pacjentów.
Bój się, ale działaj, bo odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu. To zdanie, które odgrywa w moim życiu ogromną rolę i niejednokrotnie było dla mnie motywacją do zmian, zdobywania nowych doświadczeń i poznawania zupełnie nowych obszarów. A z każdą kolejną zmianą niepewność okazywała się coraz mniejsza.
Wędkuję, spędzam czas z rodziną, czytam, słucham podcastów oraz oglądam filmy, choć na to znajduję najmniej czasu. Jako że ludzie to dla mnie od zawsze motywacja numer jeden, staram się także mieć czas dla najbliższych przyjaciół – działka, grill, zbieranie grzybów, ale czasem i wypad na miasto.
Dom nad wodą, cisza i spokój. Czyli to, co najbardziej mnie regeneruje. Codzienne życie w dużym i głośnym mieście budzi we mnie potrzebę oddechu, tęsknotę za ciszą i brakiem ciągłego pośpiechu.
