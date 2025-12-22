NEPI Rockcastle prowadzi działalność w kilku krajach regionu. Biorąc pod uwagę udział w wartości portfela głównymi są Rumunia i Polska, a dalej: Bułgaria, Węgry, Słowacja, Chorwacja, Czechy i Litwa. Czy we wszystkich tych krajach sytuacja jest podobna?

Polska na tym tle wypada bardzo pozytywnie, ponieważ mamy wzrost gospodarczy wyraźnie większy niż w środkowej Europie – około 3,6 proc. przy hamującej inflacji. Mamy więc rosnącą siłę nabywczą, rosną obroty naszych najemców. Trochę słabiej wygląda Słowacja, która od jakiegoś czasu ma gorsze wskaźniki makro, ale mówimy o hamowaniu po silnym wzroście, o wypłaszczeniu, a nie spadku. Wolniejszego wzrostu spodziewamy się w Rumunii w związku z podniesieniem podatków. Można powiedzieć, że i w Polsce mamy duży deficyt, jednak finansowanie rumuńskiego długu jest uzależnione od transferu środków z zewnątrz, a Polska finansuje dług wewnętrznymi siłami. W Rumunii uwolniono ceny prądu, które teraz poszybowały w górę, co może spowodować, że konsumenci będą mieć mniej gotówki do dyspozycji. Na Węgrzech są problemy fiskalne i polityczne, wzrost gospodarczy jest prawie żaden, ale nasze dwie galerie notują wzrost liczby odwiedzających i wzrost obrotów najemców, bo zwiększamy udziały w rynku. Litwa i Czechy zawsze były stabilne, a Chorwacja i nasze centrum handlowe w Zagrzebiu to perła.

Nie jesteśmy firmą, która kupuje nieruchomości i czeka, co będzie się działo w makroekonomii. Od razu przystępujemy do działań i mamy pomysły, co zrobić lepiej, żeby rosnąć szybciej niż konkurencja. Jak jest dobra koniunktura – rośniemy z rynkiem, jak jest stabilizacja – walczymy o większy udział rynkowy.

Czy za granicą też mówi się o galeriach tak, jak w Polsce?

Nie, bo nasycenie galeriami jest tam znacznie mniejsze niż u nas. Do przesycenia moi zdaniem nie dojdzie, bo pandemia uzmysłowiła wszystkim, że nie można budować w nieskończoność.

Akcjonariuszami NEPI są instytucje finansowe, a nie gracze branżowi. Nie macie pytań od inwestorów o Polskę?

Inwestorzy czytają sprawozdania i widzą twarde liczby. Spółka rośnie w sposób powtarzalny rok do roku, wypłaca regularnie dywidendy. W 2024 r. pozyskaliśmy 300 mln euro z emisji akcji i 500 mln euro z emisji obligacji z ogromną nadsubskrypcją i rekordowo niską marżą, na poziomie tej, którą uzyskują firmy działające na dużo bardziej rozwiniętych rynkach zachodniej Europy – to najlepszy dowód na to, jak nas postrzegają inwestorzy.

Wypłacamy dywidendę ze stopą około 8 proc., to zależy od kursu akcji, proszę mi pokazać produkt finansowy w euro, który daje podobny zwrot.

Mówi się dużo o liczbie odwiedzających czy obrotach najemców, a chciałbym zwrócić uwagę na inny wskaźnik – wolnej powierzchni. Na koniec czerwca było to u nas 1,6 proc., najmniej w historii, i zbliżamy się do 1 proc. Nie tylko podpisujemy nowe umowy i przedłużamy trwające kontrakty , ale też w większości renegocjowanych w tym roku umów uzyskaliśmy wzrost czynszów o około 5 proc. ponad wskaźnik inflacji.