Efektem uruchomienia REIT-ów jako nowego kanału inwestowania na rynku nieruchomości byłoby wystudzenie zapału do kupowania mieszkań pod wynajem. Na rynku jest bardzo dużo kapitału szukającego możliwości ulokowania w sektorze nieruchomości i ten kapitał zawsze będzie mieć przewagę nad osobami potrzebującymi mieszkań dla siebie, a nie pod cele inwestycyjne. Brak alternatywy, niestety, przyczynia się do inwestycyjnego popytu na mieszkania i pompowania cen.

NEPI inwestuje w centra handlowe, ostatnie lata to festiwal spektakularnych zakupów w Polsce. W 2024 r. Silesia City Center za 405 mln euro i Magnolia Park za 373 mln euro, w 2022 r. Forum Gdańsk i Galeria Copernicus za łącznie 380 mln euro. Czy jest jeszcze potencjał kupowania w Polsce?

Mamy konkretną listę interesujących nas obiektów w Polsce i w regionie. Bo to jakość, cena i potencjał obiektu determinują decyzję o zakupie, a nie kraj. Jeśli chodzi o wymienione inwestycje, skorzystaliśmy z dobrego momentu. Szczególnie transakcje z 2022 r., kiedy stopy procentowe były wysokie, to był ruch „kontrariański”, ale z perspektywy czasu, zwrotu dla inwestorów – okazał się bardzo dobry. Widać, że inwestorzy, po spowolnieniu wywołanym m.in. wysokimi stopami w strefie euro, wracają na rynek nieruchomości komercyjnych, potwierdzają to m.in. całkiem pozytywne nastroje na targach MIPIM. Polska jest w stanie przyciągać kapitał, szczególnie Warszawa może być wizytówką regionu. Pytanie, czy nasz establishment jest tego świadomy. Minister finansów Andrzej Domański też odbywa międzynarodowe spotkania, plasując obligacje, więc pewnie prowadzi podobne rozmowy i słyszy podobne rzeczy co my. Trzeba na tym budować przyszłość tego regionu.

Śmierć centrów handlowych ogłaszana była wiele razy. Jak nie e-commerce, to pandemia. Skoro inwestujecie setki milionów euro, to przyszłość widzicie raczej w jasnych barwach?

Niedawno opublikowaliśmy wyniki za 2024 r. Pokazaliśmy najniższy odsetek pustostanów w historii, obroty są dużo wyższe niż przed covidem przy wyższej odwiedzalności. Sam e-commerce krzywdy nam nie zrobi, ale na pewno Europa powinna się zająć niekontrolowaną konkurencją chińskich platform, które nie przejmują się unijnymi regulacjami, ochroną środowiska, ESG, a są często subsydiowane i korzystają pełnymi garściami z siły nabywczej w Unii Europejskiej. Konkurencja azjatyckich firm jest realna i stanowi zagrożenie dla europejskich przedsiębiorców, nie tylko dla branży handlowej. Minimalnym rozwiązaniem powinny być tak popularne dzisiaj cła.