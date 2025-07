Na początku usłyszeliśmy „Somewhere I Belong”, „Cut the Bridge”, „Lying From You”, a także „Burn It Down”. W końcu jednak przyszedł czas na utwory z najnowszego albumu „From Zero” – m. in. „Cut The Bridge” i Emily ruszyła na podbój sceny oraz długiego wybiegu przed nią, gdzie natychmiast złapała kontakt z fanami, którzy nie tylko kartonami z napisami „Welcome Back” postanowili okazać wdzięczność za to, że Emily pomogła zespołowi otrząsnąć się z traumy i powrócić na stadiony. Skandowanie imienia wokalistki było tego najlepszym dowodem.

Nie zabrakło oczywiście „What I've Done”, zaś główną część koncertu zakończyło „Faint”. Na bis fani usłyszeli „Papercut”, „Heavy Is the Crown” i „Bleed It Out” i choć początek nie wskazywał, że Emily jest zadomowiona w zespole – finał nie pozostawiał wątpliwości, choć wokalistka nie wybrała roli zwykłej następczyni, tylko śpiewa we własnych tonacjach, własne wersje dawnych hitów Linkin Park.

Open'er, Massive Attack i Nine Inch Nails

Gwiazdami sobotniego (5 lipca) ostatniego dnia festiwalu byli na dużej scenie Doechi, Camila Cabello, Conan Gray, zaś na mniejszych scenach wystąpili m. in. Fisz Emade i Tworzywo oraz Trupa Trupa. Do historii imprezy przejdzie z pewnością występ Massive Attack z antywojennym przesłaniem przeciwko konfliktom w Gazie i Ukrainie, a także mocny show Nine Inch Nails. Organizator w tym roku postawił w tym roku w finałach wieczorów na starszaków. Ciekawe, czym zaskoczy festiwal za rok?