Powstaje film biograficzny o Sinéad O'Connor. Co z nagraną płytą?

Film ma opowiedzieć historię wczesnego życia i kariery irlandzkiej gwiazdy, zmarłej nieoczekiwanie w 2023 roku w wieku 56 lat, dowiedziało się „Variety”.

Sinéad O'Connor i jej historia na ekranie

Film, nad którym prace toczą się podobno od czasu premiery dokumentu „Nothing Compares” z 2022 roku – reżyserować ma Josephine Decker („Shirley”), pracując na podstawie scenariusza irlandzkiej pisarki Stacey Gregg. Produkcją zajmują się m.in. nagrodzony Oscarem duet Iain Canning i Emile Sherman („Jak zostać królem”, „Lion. Droga do domu”). Finansowanie zapewnia BBC Film.

Fabuła ma być historią młodej kobiety z Dublina, która podbiła świat, zaś jej nazwisko stało się synonimem walki o to, by zwrócić uwagę na zło w historii i współczesności Kościoła katolickiego oraz państwa irlandzkiego.

O'Connor w wieku 23 lat zdobyła nagrodę Grammy za swój drugi album „I Do Not Want What I Haven't Got”, który w 1990 roku spędził sześć tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard w USA, przynosząc m.in. przebój „Nothing Compares 2 U”, jeden z największych hitów tamtego roku. Album i singiel zdobyły wiele nagród muzycznych, a O'Connor została pierwszą kobietą, która otrzymała nagrodę MTV – Wideo Roku.