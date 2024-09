Linkin Park powraca z nową wokalistką

Linkin Park ogłosili też sześć stadionowych koncertów, które odbędą się w Los Angeles, Nowym Jorku, Hamburgu, Londynie, Seulu i Bogocie.

Nowa płyta zespołu Linkin Park

Wiadomo już, że Shinoda, Delson, Farrell i Hahn w ostatnich latach zaczęli się spotykać, ale nie mieli żadnych planów. Po prostu spędziali ze sobą czas. Zachęcali przyjaciół i współpracowników, aby dołączyli do nich w studiu. Spośród gości, którzy im towarzyszyli, „szczególne pokrewieństwo znaleźli z Emily Armstrong i Colinem Brittainem”. W takich okolicznościach narodził się album "From Zero".

- Tytuł „From Zero" nawiązuje do naszych skromnych początków oraz do podróży, którą odbywamy – wyjaśnia Mike Shinoda. - Zanim powstało Linkin Park, nasz pierwszy zespół nazywał się Xero. Jeśli chodzi o muzykę i związane z nią emocje, to mamy tu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Brzmienie jest to samo, ale ulepszone i ma w sobie więcej życia. Materiał, który powstał, został stworzony z uznaniem dla wieloletnich członków LP i z poszanowaniem świeżości, którą wnieśli Emily i Colin. W nowych piosenkach słychać nasze rodziny, naszych przyjaciół i naszych fanów. Jesteśmy dumni z tego, czym Linkin Park stało się na przestrzeni lat i podekscytowani tym, co przed nami. Im więcej pracowaliśmy z Emily i Colinem, tym bardziej podobały nam się ich umiejętności. Chcieliśmy spędzać z nimi czas i wspólnie tworzyć. Nowy skład jest mocny i pełen energii - podsumowuje artysta.