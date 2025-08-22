Gość „Plusa Minusa” poleca. Jarosław Molenda: Podwójna polska sympatia

Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 22.08.2025 15:54 Publikacja: 22.08.2025 15:40
Foto: KarolinaGajcy.pl
Od czasu „Mare z Easttown” z Kate Winslet jakoś żadna produkcja nie wywołała u mnie efektu „wow”. Bardzo się za to ucieszyłem, że „Bosch” doczekał się swoistej kontynuacji w postaci serialu „Ballard”. Czekam za to z niecierpliwością na serial, którego – z tego co słyszałem – produkcja już ruszyła. O czym mowa? To trzecia część „Gliny” z Jerzym Radziwiłłowiczem i Maciejem Stuhrem. To dla mnie Top 3 polskich seriali kryminalnych, obok trzech części „Rojsta” i nieśmiertelnego „07 zgłoś się”.
