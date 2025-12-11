Rzeczpospolita
Wydarzenia
Amerykanie już nie są zachwyceni Donaldem Trumpem. Najnowszy sondaż

Dwie kluczowe kwestie, które zapewniły Donaldowi Trumpowi wybór na prezydenta, teraz mogą okazać się dla niego obciążeniem - wynika z najnowszego sondażu Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Publikacja: 11.12.2025 17:22

Donald Trump

Donald Trump

Foto: PAP/EPA/Aaron Schwartz

Bartosz Lewicki

Tylko 31 proc. dorosłych Amerykanów aprobuje obecnie sposób, w jaki Trump radzi sobie z gospodarką. To spadek w porównaniu z 40 proc. w marcu i najniższy wynik w sondażu AP-NORC zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kadencji Donalda Trumpa.

Imigracja, walka z przestępczością

Być może najbardziej niepokojące dla Trumpa jest to, że stracił poparcie w kwestiach, które były jego głównymi atutami – analizuje agencja AP. Zaledwie kilka miesięcy temu 53 proc. Amerykanów aprobowało sposób, w jaki Trump radzi sobie z przestępczością, ale w nowym sondażu odsetek ten spadł do 43 proc. Podobny spadek odnotowano w kwestii imigracji – z 49 proc. w marcu do 38 proc. obecnie.

Agencja zauważa, że spadki te dobitnie ilustrują walkę Trumpa o utrzymanie politycznych zwycięstw od czasu powrotu na urząd. Nawet poparcie w sprawie bezpieczeństwa granic – kwestia nadal stosunkowo wysoko oceniana – nieznacznie spadło w ostatnich miesiącach.

Dobre wiadomości dla Donalda Trumpa?

Jak zauważa agencja AP, ogólne poparcie dla Donalda Trumpa nie spadło tak gwałtownie. Nowy sondaż wykazał, że 36 proc. Amerykanów aprobuje sposób, w jaki sprawuje on swoją funkcję prezydenta. To niewielki spadek w porównaniu z 42 proc. w marcu. To oznacza, że nawet jeśli niektórzy nie są zadowoleni z niektórych kwestii, to jednak nie oceniają źle całokształtu prezydentury. 

Prezydenta Stanów Zjednoczonych lepiej oceniają osoby o poglądach republikańskich, choć jak zauważa AP, również wśród tej grupy niezadowolenie w kwestii gospodarki spada. Wciąż 69 proc. z nich popiera sposób, w jaki Trump radzi sobie z gospodarką w grudniowym sondażu, co stanowi spadek w porównaniu z 78 proc. w marcu.

Baza wyborcza Trumpa wciąż w dużej mierze go popiera, co – jak zauważono w opisie sondażu – nie zawsze miało miejsce w przypadku jego poprzednika, demokraty Joe Bidena. Latem 2022 r. tylko około połowa Demokratów aprobowała sposób, w jaki Biden radził sobie z gospodarką. Na krótko przed wycofaniem się Bidena z wyścigu prezydenckiego w 2024 r., poparcie to wzrosło do około dwóch trzecich wśród Demokratów – przypomina AP.

Sondaż AP-NORC z udziałem 1146 dorosłych przeprowadzono w dniach 4-8 grudnia na próbie pobranej z panelu AmeriSpeak opartej na rachunku prawdopodobieństwa reprezentatywnej dla populacji USA. Margines błędu próby dla dorosłych wynosi plus/minus 4 punkty procentowe.

Notowania Trumpa najgorsze od powrotu do Białego Domu. Sondaż Ipsos dla agencji Reutera, listopad 20

Notowania Trumpa najgorsze od powrotu do Białego Domu. Sondaż Ipsos dla agencji Reutera, listopad 2025 r.

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump
e-Wydanie
