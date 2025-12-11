Amerykanie już nie są zachwyceni Donaldem Trumpem. Najnowszy sondaż

Aktualizacja: 11.12.2025 18:08 Publikacja: 11.12.2025 17:22
Donald Trump
Tylko 31 proc. dorosłych Amerykanów aprobuje obecnie sposób, w jaki Trump radzi sobie z gospodarką. To spadek w porównaniu z 40 proc. w marcu i najniższy wynik w sondażu AP-NORC zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kadencji Donalda Trumpa.
Być może najbardziej niepokojące dla Trumpa jest to, że stracił poparcie w kwestiach, które były jego głównymi atutami – analizuje agencja AP. Zaledwie kilka miesięcy temu 53 proc. Amerykanów aprobowało sposób, w jaki Trump radzi sobie z przestępczością, ale w nowym sondażu odsetek ten spadł do 43 proc. Podobny spadek odnotowano w kwestii imigracji – z 49 proc. w marcu do 38 proc. obecnie.
Agencja zauważa, że spadki te dobitnie ilustrują walkę Trumpa o utrzymanie politycznych zwycięstw od czasu powrotu na urząd. Nawet poparcie w sprawie bezpieczeństwa granic – kwestia nadal stosunkowo wysoko oceniana – nieznacznie spadło w ostatnich miesiącach.
Jak zauważa agencja AP, ogólne poparcie dla Donalda Trumpa nie spadło tak gwałtownie. Nowy sondaż wykazał, że 36 proc. Amerykanów aprobuje sposób, w jaki sprawuje on swoją funkcję prezydenta. To niewielki spadek w porównaniu z 42 proc. w marcu. To oznacza, że nawet jeśli niektórzy nie są zadowoleni z niektórych kwestii, to jednak nie oceniają źle całokształtu prezydentury.
Prezydenta Stanów Zjednoczonych lepiej oceniają osoby o poglądach republikańskich, choć jak zauważa AP, również wśród tej grupy niezadowolenie w kwestii gospodarki spada. Wciąż 69 proc. z nich popiera sposób, w jaki Trump radzi sobie z gospodarką w grudniowym sondażu, co stanowi spadek w porównaniu z 78 proc. w marcu.
Baza wyborcza Trumpa wciąż w dużej mierze go popiera, co – jak zauważono w opisie sondażu – nie zawsze miało miejsce w przypadku jego poprzednika, demokraty Joe Bidena. Latem 2022 r. tylko około połowa Demokratów aprobowała sposób, w jaki Biden radził sobie z gospodarką. Na krótko przed wycofaniem się Bidena z wyścigu prezydenckiego w 2024 r., poparcie to wzrosło do około dwóch trzecich wśród Demokratów – przypomina AP.
Sondaż AP-NORC z udziałem 1146 dorosłych przeprowadzono w dniach 4-8 grudnia na próbie pobranej z panelu AmeriSpeak opartej na rachunku prawdopodobieństwa reprezentatywnej dla populacji USA. Margines błędu próby dla dorosłych wynosi plus/minus 4 punkty procentowe.
Notowania Trumpa najgorsze od powrotu do Białego Domu. Sondaż Ipsos dla agencji Reutera, listopad 2025 r.
Foto: Infografika PAP
