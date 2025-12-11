Amerykanie już nie są zachwyceni Donaldem Trumpem. Najnowszy sondaż

Tylko 31 proc. dorosłych Amerykanów aprobuje obecnie sposób, w jaki Trump radzi sobie z gospodarką. To spadek w porównaniu z 40 proc. w marcu i najniższy wynik w sondażu AP-NORC zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kadencji Donalda Trumpa.

Imigracja, walka z przestępczością

Być może najbardziej niepokojące dla Trumpa jest to, że stracił poparcie w kwestiach, które były jego głównymi atutami – analizuje agencja AP. Zaledwie kilka miesięcy temu 53 proc. Amerykanów aprobowało sposób, w jaki Trump radzi sobie z przestępczością, ale w nowym sondażu odsetek ten spadł do 43 proc. Podobny spadek odnotowano w kwestii imigracji – z 49 proc. w marcu do 38 proc. obecnie.

Agencja zauważa, że spadki te dobitnie ilustrują walkę Trumpa o utrzymanie politycznych zwycięstw od czasu powrotu na urząd. Nawet poparcie w sprawie bezpieczeństwa granic – kwestia nadal stosunkowo wysoko oceniana – nieznacznie spadło w ostatnich miesiącach.

Dobre wiadomości dla Donalda Trumpa?

Jak zauważa agencja AP, ogólne poparcie dla Donalda Trumpa nie spadło tak gwałtownie. Nowy sondaż wykazał, że 36 proc. Amerykanów aprobuje sposób, w jaki sprawuje on swoją funkcję prezydenta. To niewielki spadek w porównaniu z 42 proc. w marcu. To oznacza, że nawet jeśli niektórzy nie są zadowoleni z niektórych kwestii, to jednak nie oceniają źle całokształtu prezydentury.