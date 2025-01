Sondaż: Amerykanie podpowiadają, czym powinien zająć się Donald Trump

Najwięcej – ok. 75 proc. Amerykanów – wskazuje, iż administracja powinna skupić się na polityce gospodarczej – to wynik podobny, jak w poprzednich latach. Zdaniem 30 proc. szczególnie ważne jest uporanie się z inflacją, a po ok. 10 proc. wskazuje, że administracja powinna skupić się na walce z bezrobociem i zmianach podatkowych. Wśród wyborców Partii Republikańskiej ok. 80 proc. chce, aby administracja USA skupiła się w 2025 roku na polityce gospodarczej.



Sondaż: 70 proc. wyborców Partii Republikańskiej chce, by administracja USA w 2025 roku priorytetem uczyniła politykę imigracyjną

Ok. połowy Amerykanów wskazuje, iż priorytetem dla amerykańskiej administracji w 2025 roku powinna być kwestia imigracji i wzmocnienie bezpieczeństwa granic USA. Rok temu kwestię imigracji, jako priorytet dla administracji USA, wskazywał co trzeci Amerykanin.



Odsetek Amerykanów, którzy uważają, że zajęcie się sprawą imigracji powinno być priorytetem dla amerykańskiej administracji, rośnie we wszystkich grupach społecznych – wśród mężczyzn, kobiet, młodszych, starszych, a także wśród wyborców Partii Republikańskiej i Demokratycznej – podaje AP. Wśród wyborców partii Donalda Trumpa politykę imigracyjną, jako priorytet rządu, wskazuje 70 proc. respondentów (dwa lata wcześniej było to 45 proc.). Wśród wyborców Partii Demokratycznej odsetek ten wynosi ok. 30 proc. (rok wcześniej – 20 proc.).