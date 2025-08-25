Monitor Polski z 25 sierpnia 2025 r. (poz. 804-813)

Aktualizacja: 27.08.2025 13:12 Publikacja: 25.08.2025 21:50
813 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2025 r. nr 115.12.2025 w sprawie nadania tytułu profesora
812 Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2025 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektów założeń centralnego systemu teleinformatycznego wymiany informacji o małoletnich doznających przemocy domowej
811 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2025 r.
810 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2025 r. nr rej. 385/2025 o nadaniu orderu
809 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2025 r. nr rej. 384/2025 o nadaniu odznaczeń
808 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2025 r. nr rej. 383/2025 o nadaniu odznaczeń
807 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2025 r. nr rej. 382/2025 o nadaniu orderów
806 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2025 r. nr rej. 381/2025 o nadaniu orderów i odznaczenia
805 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2025 r. nr 1130.25.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
804 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2025 r. nr 1130.26.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
