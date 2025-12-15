Z tego artykułu dowiesz się: Co wiadomo o sprawcach zamachu na plaży Bondi?

50-letni zamachowiec, który zginął na miejscu ataku, był – jak wynika z informacji przekazanych na poniedziałkowej konferencji prasowej przez australijską policję – ojcem 24-letniego zamachowca, który obecnie w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Mężczyźni zostali zidentyfikowani jako Sajid Akram i Naveed Akram – ich personalia podał australijski nadawca publiczny ABC i inne media. Policja nie ujawniła personaliów sprawców – podała jednak, że 50-latek miał pozwolenie na broń od 2015 roku i posiadał sześć legalnych sztuk broni. Na nagraniach wykonanych w czasie ataku widać, że zamachowcy są uzbrojeni w karabin samopowtarzalny i strzelbę.

Premier Australii Anthony Albanese: Zrobimy wszystko, by wykorzenić antysemityzm

Władze określają niedzielny zamach mianem celowego, antysemickiego ataku. Minister spraw wewnętrznych Tony Burke poinformował, że 50-letni zamachowiec przybył do Australii w 1998 roku dzięki wizie studenckiej. Jego syn urodził się w Australii i jest obywatelem tego kraju.

– Intensywnie sprawdzamy przeszłość obu tych osób. Na tym etapie wiemy o nich bardzo niewiele – powiedział dziennikarzom komendant policji stanu Nowa Południowa Walia, Mal Lanyon.