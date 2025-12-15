Aktualizacja: 15.12.2025 06:30 Publikacja: 15.12.2025 05:28
50-letni zamachowiec, który zginął na miejscu ataku, był – jak wynika z informacji przekazanych na poniedziałkowej konferencji prasowej przez australijską policję – ojcem 24-letniego zamachowca, który obecnie w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Mężczyźni zostali zidentyfikowani jako Sajid Akram i Naveed Akram – ich personalia podał australijski nadawca publiczny ABC i inne media. Policja nie ujawniła personaliów sprawców – podała jednak, że 50-latek miał pozwolenie na broń od 2015 roku i posiadał sześć legalnych sztuk broni. Na nagraniach wykonanych w czasie ataku widać, że zamachowcy są uzbrojeni w karabin samopowtarzalny i strzelbę.
Władze określają niedzielny zamach mianem celowego, antysemickiego ataku. Minister spraw wewnętrznych Tony Burke poinformował, że 50-letni zamachowiec przybył do Australii w 1998 roku dzięki wizie studenckiej. Jego syn urodził się w Australii i jest obywatelem tego kraju.
– Intensywnie sprawdzamy przeszłość obu tych osób. Na tym etapie wiemy o nich bardzo niewiele – powiedział dziennikarzom komendant policji stanu Nowa Południowa Walia, Mal Lanyon.
Władze zapewniają, że napastnikom nie pomagał nikt inny. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że w atak mogła być zaangażowana jeszcze jedna osoba. W poniedziałek przeszukiwany był dom napastników w dzielnicy Bonnyrigg, na przedmieściach Sydney.
40 osób rannych w ataku na plaży Bondi pozostaje w szpitalach. Wśród rannych jest dwóch policjantów, których stan jest poważny, ale stabilny. Ofiary to osoby w wieku od 10 do 87 lat. Według relacji świadków atak na plaży Bondi, która była wypełniona ludźmi w gorący wieczór, trwał ok. 10 minut. Według informacji policji w obchodach Chanuki zorganizowanych w niewielkim parku na plaży brało udział ok. 1 000 osób.
Jednym z rannych w ataku jest Ahmed al Ahmed, 43-letni mężczyzna, który – co uchwycono na nagraniach – zdołał rozbroić jednego z napastników w czasie ataku. 43-letni właściciel sklepu z owocami, jak podaje jeden z jego krewnych, sam został dwukrotnie postrzelony i musiał przejść operację.
W poniedziałek na plaży Bondi pojawił się premier Australii Anthony Albanese, który złożył kwiaty w pobliżu miejsca ataku. – To, co widzieliśmy wczoraj, było aktem czystego zła, aktem antysemityzmu, aktem terroryzmu (...) w ikonicznym, australijskim miejscu – powiedział Albanese.
– Żydowska społeczność dziś cierpi. Dziś wszyscy Australijczycy obejmują ją ramieniem i mówią: jesteśmy z wami. Zrobimy wszystko, co niezbędne, by wykorzenić antysemityzm. To plaga i wspólnie ją wyplenimy – dodał.
Albanese wezwał Australijczyków, by każdy z nich zapalił świeczkę w akcie solidarności ze społecznością żydowską, by „pokazać, iż światło naprawdę pokonuje ciemność – co świętowane jest w czasie Chanuki”.
Premier Australii poinformował, że kondolencje dla Australijczyków i wsparcie zaoferowało mu wielu światowych przywódców, w tym prezydent USA Donald Trump i prezydent Francji Emmanuel Macron.
Tymczasem premier Izraela Beniamin Netanjahu oświadczył, że ostrzegał Albanese'a, iż australijskie poparcie dla utworzenia państwa palestyńskiego będzie napędzać antysemityzm w Australii.
7 października 2023 roku Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael, w którym zginęło 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W odpowiedzi na ten atak Izrael rozpoczął operację odwetową w Strefie Gazy, w której zginęło – według palestyńskich szacunków – ponad 70 tys. osób. Izrael był w trakcie prowadzenia operacji oskarżany o zbrodnie wojenne i doprowadzanie do katastrofy humanitarnej w enklawie, poprzez m.in. wstrzymywanie dostaw pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków.
Reuters przypomina, że w sierpniu Australia oskarżyła Iran o stanie za co najmniej dwoma antysemickimi atakami, do jakich doszło na terenie kraju i dała tydzień ambasadorowi Iranu na opuszczenie Australii. Od momentu rozpoczęcia przez Izrael operacji odwetowej w Strefie Gazy w Australii dochodzi do serii antysemickich wystąpień – atakowane są m.in. synagogi.
Żydowska diaspora w Australii liczy ok. 150 tys. osób (na 27 mln mieszkańców kraju). 1/3 z mieszkańców Australii, którzy identyfikują się jako Żydzi, mieszka we wschodniej części Sydney, gdzie znajduje się plaża Bondi.
Do poprzedniego tak krwawego zamachu z użyciem broni palnej doszło w Australii w 1996 roku, gdy uzbrojony mężczyzna zabił 35 osób w Port Arthur.
