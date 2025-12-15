Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nowe fakty o ataku na plaży Bondi. Napastnikami byli ojciec i syn

Dwaj uzbrojeni mężczyźni, którzy zabili 15 osób na plaży Bondi w Sydney, w czasie obchodów żydowskiego święta Chanuki, to ojciec i syn - podała w poniedziałek australijska policja. Zamach na plaży Bondi był najtragiczniejszym atakiem tego typu w Australii od niemal 30 lat.

Publikacja: 15.12.2025 05:28

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co wiadomo o sprawcach zamachu na plaży Bondi?
  • Jak zareagowały władze Australii na zamach?
  • Jaką deklarację złożył premier Australii Anthony Albanese?

50-letni zamachowiec, który zginął na miejscu ataku, był – jak wynika z informacji przekazanych na poniedziałkowej konferencji prasowej przez australijską policję – ojcem 24-letniego zamachowca, który obecnie w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Mężczyźni zostali zidentyfikowani jako Sajid Akram i Naveed Akram – ich personalia podał australijski nadawca publiczny ABC i inne media. Policja nie ujawniła personaliów sprawców – podała jednak, że 50-latek miał pozwolenie na broń od 2015 roku i posiadał sześć legalnych sztuk broni. Na nagraniach wykonanych w czasie ataku widać, że zamachowcy są uzbrojeni w karabin samopowtarzalny i strzelbę. 

Premier Australii Anthony Albanese: Zrobimy wszystko, by wykorzenić antysemityzm

Władze określają niedzielny zamach mianem celowego, antysemickiego ataku. Minister spraw wewnętrznych Tony Burke poinformował, że 50-letni zamachowiec przybył do Australii w 1998 roku dzięki wizie studenckiej. Jego syn urodził się w Australii i jest obywatelem tego kraju. 

– Intensywnie sprawdzamy przeszłość obu tych osób. Na tym etapie wiemy o nich bardzo niewiele – powiedział dziennikarzom komendant policji stanu Nowa Południowa Walia, Mal Lanyon.

Władze zapewniają, że napastnikom nie pomagał nikt inny. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że w atak mogła być zaangażowana jeszcze jedna osoba. W poniedziałek przeszukiwany był dom napastników w dzielnicy Bonnyrigg, na przedmieściach Sydney. 

Do ataku na świętujących doszło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego
Przestępczość
Strzelanina na plaży Bondi w Sydney. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po ataku na świętujących Chanukę

40 osób rannych w ataku na plaży Bondi pozostaje w szpitalach. Wśród rannych jest dwóch policjantów, których stan jest poważny, ale stabilny. Ofiary to osoby w wieku od 10 do 87 lat. Według relacji świadków atak na plaży Bondi, która była wypełniona ludźmi w gorący wieczór, trwał ok. 10 minut. Według informacji policji w obchodach Chanuki zorganizowanych w niewielkim parku na plaży brało udział ok. 1 000 osób. 

Jednym z rannych w ataku jest Ahmed al Ahmed, 43-letni mężczyzna, który – co uchwycono na nagraniach – zdołał rozbroić jednego z napastników w czasie ataku. 43-letni właściciel sklepu z owocami, jak podaje jeden z jego krewnych, sam został dwukrotnie postrzelony i musiał przejść operację. 

Albanese wezwał Australijczyków, by każdy z nich zapalił świeczkę w akcie solidarności ze społecznością żydowską, by „pokazać, iż światło naprawdę pokonuje ciemność”

W poniedziałek na plaży Bondi pojawił się premier Australii Anthony Albanese, który złożył kwiaty w pobliżu miejsca ataku. – To, co widzieliśmy wczoraj, było aktem czystego zła, aktem antysemityzmu, aktem terroryzmu (...) w ikonicznym, australijskim miejscu – powiedział Albanese. 

– Żydowska społeczność dziś cierpi. Dziś wszyscy Australijczycy obejmują ją ramieniem i mówią: jesteśmy z wami. Zrobimy wszystko, co niezbędne, by wykorzenić antysemityzm. To plaga i wspólnie ją wyplenimy – dodał. 

Albanese wezwał Australijczyków, by każdy z nich zapalił świeczkę w akcie solidarności ze społecznością żydowską, by „pokazać, iż światło naprawdę pokonuje ciemność – co świętowane jest w czasie Chanuki”. 

Premier Australii poinformował, że kondolencje dla Australijczyków i wsparcie zaoferowało mu wielu światowych przywódców, w tym prezydent USA Donald Trump i prezydent Francji Emmanuel Macron. 

Premier Izraela Beniamin Netanjahu: Ostrzegałem przed skutkami poparcia dla utworzenia państwa palestyńskiego

Tymczasem premier Izraela Beniamin Netanjahu oświadczył, że ostrzegał Albanese'a, iż australijskie poparcie dla utworzenia państwa palestyńskiego będzie napędzać antysemityzm w Australii. 

Bilans ataku Hamasu na Izrael i operacji odwetowej Izraela w Strefie Gazy

7 października 2023 roku Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael, w którym zginęło 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W odpowiedzi na ten atak Izrael rozpoczął operację odwetową w Strefie Gazy, w której zginęło – według palestyńskich szacunków – ponad 70 tys. osób. Izrael był w trakcie prowadzenia operacji oskarżany o zbrodnie wojenne i doprowadzanie do katastrofy humanitarnej w enklawie, poprzez m.in. wstrzymywanie dostaw pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. 

Reuters przypomina, że w sierpniu Australia oskarżyła Iran o stanie za co najmniej dwoma antysemickimi atakami, do jakich doszło na terenie kraju i dała tydzień ambasadorowi Iranu na opuszczenie Australii. Od momentu rozpoczęcia przez Izrael operacji odwetowej w Strefie Gazy w Australii dochodzi do serii antysemickich wystąpień – atakowane są m.in. synagogi. 

Żydowska diaspora w Australii liczy ok. 150 tys. osób (na 27 mln mieszkańców kraju). 1/3 z mieszkańców Australii, którzy identyfikują się jako Żydzi, mieszka we wschodniej części Sydney, gdzie znajduje się plaża Bondi. 

Do poprzedniego tak krwawego zamachu z użyciem broni palnej doszło w Australii w 1996 roku, gdy uzbrojony mężczyzna zabił 35 osób w Port Arthur.

